F1 China live: Volg de eerste vrije training

Het is iets meer dan vijf jaar geleden dat voor het laatst een officiële Formule 1-sessie op het Shanghai International Circuit heeft plaatsgevonden. 14 april 2019 werd namelijk de Grand Prix van China voor het laatst afgewerkt. Destijds was Mercedes nog het snelste team en Lewis Hamilton won voor de zesde keer de Chinese GP.

Sinds die race is er in F1 heel veel veranderd. De hegemonie van Mercedes is doorbroken en nu heeft Red Bull Racing de touwtjes stevig in handen. Max Verstappen won de afgelopen drie wereldtitels en dit weekend is hij als kampioenschapsleider naar China afgereisd. De Nederlander is veruit de favoriet voor dit weekend. Teamgenoot Sergio Pérez en Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc staan achter Verstappen op het lijstje qua kanshebbers. Hoe schieten de favorieten uit de startblokken in Shanghai?

De eerste training is ook nog eens de enige oefensessie die de coureurs krijgen. Aangezien het een sprintweekend is, staat na de vrije training de sprintkwalificatie al op het programma. In een uur tijd moeten de teams er dus voor zorgen dat de auto optimaal afgesteld staat voor die sessie, anders kan de sprintkwalificatie een slecht resultaat opleveren. Het zorgt er in ieder geval voor dat we veel baanactie kunnen verwachten, want data verzamelen is van groot belang voor de ideale set-up. Wie heeft dat het best voor elkaar en wie moet er nog stappen zetten?

Het grootste vraagteken voor de eerste training is wat het gripniveau van het asfalt is. Er is namelijk een soort coating op het asfalt aangebracht en de coureurs hebben na de trackwalk op donderdag hun vraagtekens bij de gladheid van het asfalt gezet. Wordt het inderdaad de glijpartij die sommigen voorspellen?

Het gaat sowieso een bijzonder weekend voor Sauber-coureur Zhou Guanyu worden. De rijder zorgt ervoor dat er voor het eerst een Chinees tijdens de GP van China racet. Het is dus zijn thuisrace, zeker ook omdat Zhou in Shanghai is geboren. De verwachting is dan ook dat we veel Chinese vlaggen langs de baan gaan zien. Zhou kan wel een goed resultaat gebruiken, want volgens bronnen staat de 24-jarige serieus onder druk. Kan de coureur de criticasters de mond snoeren en het weekend goed beginnen?

