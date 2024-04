Voor het eerst sinds 2019 is de Formule 1 weer terug op Chinese bodem. Het Shanghai International Circuit dient als decor en zette de teams op voorhand voor vele vraagtekens. Zo was er nog nooit met de huidige grondeffectauto's gereden, beschikte zelfs Pirelli niet over de gebruikelijke data en heeft de bovenste asfaltlaag een speciale oppervlaktebehandeling gekregen van de organisatie. Als klap op de vuurpijl heeft F1 de terugkeer in China aangegrepen voor het eerste sprintweekend van dit kalenderjaar, waar overigens niet alle coureurs even blij mee zijn. Het levert in ieder geval meer variabelen op dan gebruikelijk en heeft de trainingstijd beperkt tot slechts één oefensessie.

Verstappen opent voortvarend, rode vlag door brandend gras

Het mag geen verrassing heten dat er aan het begin van die enige training veel animo was. Thuisrijder Zhou Guanyu was meteen op het asfalt te vinden, al gold dat op het Ferrari-duo na eigenlijk voor de voltallige grid. Op mediums opende Max Verstappen als snelste man in de eerste minuten. De wereldkampioen begon zijn training met een 1.39.497, hetgeen qua openingsronden een seconde sneller bleek dan wie dan ook. Het past bij de opleiding die Verstappen van onder meer zijn vader Jos heeft gekregen en waarin er ook in karting steevast is gehamerd op meteen leveren in wisselende omstandigheden. Naarmate de coureurs meer gewend raakten aan het circuit en aan de gripomstandigheden - waarover Zhou liet weten: "Het is niet geweldig, maar ook niet heel slecht" - nivelleerden de verschillen.

Verstappen versnelde een volle seconde tijdens zijn derde ronde op mediums en zag teamgenoot Sergio Pérez als tweede aansluiten op 0.068 seconde. Toen Ferrari zich na ruim tien minuten ook met de debatten bemoeide, gingen Charles Leclerc en Carlos Sainz op een setje softs naar buiten. Het was in zekere zin een verrassende keuze, aangezien alle andere topteams hun coureurs het circuit lieten verkennen op mediums en harde banden. Het feest bleek echter van korte duur, aangezien de eerste rode vlag van het weekeinde slechts een kwartier op zich liet wachten: "Het gras bij bocht 7 staat in brand!", deelde Esteban Ocon via de boordradio terecht mede. Het leverde een onderbreking van de sessie op, al bleek het ongemak voor teams te overzien, doordat de training slechts vijf minuten stil lag.

Ferrari kiest voor afwijkend run plan, Hamilton hindert Hülkenberg

Na de rode vlag hebben de teams hun programma's hervat, waarbij het noemenswaardig is dat die nogal uiteenliepen. Zo hield Ferrari vast aan de runs op softs, kwamen Verstappen en Pérez weer op mediums voor de dag en ging Mercedes juist voor de hard band. Op die compound reed Lewis Hamilton Nico Hülkenberg tot diens ongenoegen nogal in de weg, waarna Hamilton zelf een McLaren in de laatste bocht op zijn pad vond en noodgedwongen uitweek naar de pitstraat. "Ik ben zojuist van de baan gedrukt door Norris", duidde de Mercedes-coureur het moment zelf. Het bleek in werkelijkheid om Oscar Piastri te gaan en bovendien deelden de stewards de lezing van Hamilton niet. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg zelf juist de officiële waarschuwingsvlag te zien, doordat hij de witte lijn bij het ingaan van de pitstraat overschreed. Niet veel later zouden Fernando Alonso en Piastri overigens ook nog rechtdoor schieten bij het ingaan van de pitstraat, al was dat vooral om de limiet voor zondag te vinden.

Intussen deed Ferrari wat er van de Scuderia mocht worden verwacht: de zachtste banden die Pirelli dit weekend heeft meegenomen gebruiken voor rappe tijden. Leclerc liet de klok stoppen op 1.38.090, waarna Sainz op een kleine drie tienden aansloot. Verstappen en Pérez volgden op vier tienden, al moet opgemerkt dat beide Red Bulls toen nog op mediums rondreden. Esteban Ocon ging met updates op zijn Alpine naar P5, al vormden de Fransen naast Ferrari het enige team dat er vroeg een setje softs aan gaf.

Stroll verrassend bovenaan, Mercedes en Alonso enkel op hard

In de slotfase was het wachten op meer mannen die de banden met de rode wangen uit de pitbox zouden halen. Logan Sargeant opende het bal en sprong meteen naar P2, hetgeen vooral veel zegt over de zogenaamde track evolution, oftewel hoeveel sneller de baan wordt naarmate de coureurs er meer grip neerlegden. Alexander Albon zou dat laatste perfect onderstrepen door pardoes te versnellen naar 1.37.229, maar liefst acht tienden rapper dan wat Leclerc eerder in de training had laten zien. Een verrassing met Williams bovenaan de tijdenlijst was echter te veel gevraagd. Om te beginnen stak Pérez daar een stokje voor, waarna Verstappen nog een halve seconde rapper rondging dan zijn Mexicaanse teamgenoot. Vertrappen bracht de lat naar 1.36.660, al was dat nog altijd niet het onderste uit de kan.

In de absolute slotfase liet McLaren als eerste formatie zien dat het sneller kon. Piastri dook 0.031s onder de tijd van Verstappen, waarna Norris beduidend beter onderweg was. De talentvolle Brit leek met overmacht naar de snelste tijd te gaan, maar raakte kortstondig in gevecht met gravel waarna hij de ronde afbrak. Red Bull gaf er daarna nog een run op gebruikte banden aan, al bleek die niet sneller dan wat Piastri op de klok had gebracht. Toch zou de Aussie zichzelf niet bovenaan de tijdenlijst terugvinden. Die eer was ietwat verrassend weggelegd voor Lance Stroll, die het Shanghai International Circuit in zijn Aston Martin in extremis wist te ronden in 1.36.302. Het gaf hem drie tienden marge op Piastri en Verstappen, die de top-drie voor Pérez completeerde. Achter Pérez bezetten Hülkenberg, Kevin Magnussen en Ocon zeer verrassend de plekken vijf tot en met zeven. Mercedes en Alonso zijn daarentegen tamelijk ver onderaan de rangschikking te vinden, al moet opgemerkt dat zij hun snelste tijden op de harde band hebben genoteerd.

Volledige uitslag eerste training F1 Grand Prix van China: