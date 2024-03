F1 Australië live: Volg de tweede vrije training

Voor de Europese fan was het wel erg vroeg opstaan om de eerste vrije training in Australië mee te kijken. Deze begon namelijk om 02.30 uur Nederlandse tijd. Voorheen waren de sessietijden ook al vroeg op de ochtend, maar doordat de zomertijd in Europa nog niet is ingegaan bedraagt het tijdsverschil tien uur. De eerste vrije training kwam op naam van Lando Norris te staan, die op het 5,278 kilometer lange stratencircuit van Albert Park een rondetijd van 1.18.564 noteerde. Dat deed de Brit net als veel andere coureurs op de zachtste band, de C5 van Pirelli.

Het was een rommelige openingssessie met wat momenten voor coureurs die naast de baan schoten. Ook Fernando Alonso was iets te enthousiast en nadat hij door de grindbak was geschoten, besloot Aston Martin om zijn vloer te vervangen, waardoor de Spanjaard wat baantijd verloor. Iemand die aan het einde van de sessie een groter moment had, was Alexander Albon. Hij verloor over de kerbstones van bocht zes de controle over zijn Williams FW46 en belandde hard in de muur. Zijn auto was flink gehavend en de sessie werd onderbroken.

De eerste vrije training zegt normaliter niet alles, maar in die zestig minuten is wel duidelijk geworden dat een hoop coureurs elkaar nauwelijks ontlopen. Norris was dan wel de snelste, maar de top-tien zat binnen slechts vier tienden van een seconde van elkaar. Max Verstappen - die geen probleemloze sessie had en hard over de kerbstones reed na een moment van overstuur - werd tweede op 18 duizendsten, George Russell derde op 33 duizendsten. Ook Charles Leclerc, Yuki Tsunoda en Sergio Pérez gaven minder dan een tiende van een seconde toe op Norris. Daniel Ricciardo liet op de elfde plek een groter gat naar Norris en voerde zo het 'tweede rijtje' aan.

Wie gaat de openingsdag in Melbourne als snelste afsluiten en wie weet er na vandaag dat er nog veel huiswerk is? Mis niks van de actie van VT2 met het liveblog van Motorsport.com met updates van journalisten ter plekke. De tweede vrije training begint om 06.00 uur Nederlandse tijd, 16.00 uur in Melbourne dus.