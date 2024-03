Leclerc naar snelste tijd op vrijdag F1 Australië, Verstappen op P2

Na een bewogen eerste training tijdens de nachtelijke uren in Nederland mochten de coureurs zich in Melbourne opmaken voor de laatste oefensessie van de dag. Australische cultheld Valtteri Bottas was als eerste op het asfalt te vinden, al waren er twee mannen afwezig in de openingsfase. Het gold natuurlijk voor Alexander Albon na zijn zware crash tijdens de eerste training. Het chassis van de Williams-coureur raakte beschadigd, waarna het team uit Grove liet weten Down Under geen reservechassis te hebben. Het betekent dat Williams het beschadigde chassis probeert te repareren om zaterdag toch met twee auto's te kunnen kwalificeren, maar ook dat Albon verstek moest laten gaan in de tweede vrije training.

Albon niet in actie na crash, Verstappen pas later naar buiten

Teamgenoot Logan Sargeant - die met slechts één chassis het kind van de rekening kan worden - maakte de opgave na een kwartier tijdens de tweede training bijna nog een stuk groter voor het team van James Vowles door even het asfalt te raken en met de enige overgebleven FW46 in de rondte te gaan. Gelukkig voor alles en iedereen in het blauw wist de Amerikaan zijn bolide ditmaal wel uit de muur te houden, waardoor hij op eigen terug kracht kon naar de pitstraat. Max Verstappen was daar in deze fase van de training ook nog te vinden, aangezien Red Bull zijn vloer moest vervangen nadat de drievoudig wereldkampioen aan het eind van de eerste training iets te enthousiast over een kerb was gegaan.

Verstappen zou zich na 23 minuten voor het eerst met de debatten bemoeien, al hadden de overige achttien coureurs tegen die tijd al meerdere rondetijden gezet. Thuisrijder Oscar Piastri tekende voor een eerste richttijd, al zou die op mediums rap scherper worden gezet door Fernando Alonso - overigens ook na het vervangen van zijn vloer na een eerder momentje in bocht 10. De man uit Oviedo opende met 1.18.805, al zou er natuurlijk nog veel meer in het vat blijken te zitten. Na een kort intermezzo van Sergio Pérez was het woord aan Ferrari. Charles Leclerc legde de lat op banden met de gele wangen in twee opeenvolgende pogingen hoger. De Monegask zou de klok op mediums laten stoppen op 1.17.936.

Het is een tijd die ook kort standhield toen enkele rivalen de softs voor de dag haalden. Aston Martin opende dat bal, al bleef Alonso ondanks de zachtere compound met zijn eerste run steken op P2, een kleine twee tienden achter de rapste Ferrari van dat moment. Een tweede poging zou de ervaren Spanjaard wel naar de kop van het veld brengen, al moet gezegd dat zijn voorsprong met 0.024 van een seconde slechts miniem was. Teamgenoot Lance Stroll zou er nog eens een kleine tiende onder duiken. Doordat de Canadees zijn snelste ronde ook tijdens een tweede aanzet op dezelfde band heeft gereden, lijkt de soft op deze snelle lay-out door het Albert Park twee vliegende ronden mee te kunnen.

Leclerc en Ferrari weer rap in training, Hamilton onderaan te vinden

Terwijl de overige teams volop met softs aan de slag waren, werkte Verstappen door het vroege oponthoud met de vloer nog zijn ronden op mediums af. Bij de eerste vliegende poging op de gele band blokkeerde de Nederlander een wieltje in de voorlaatste bocht, terwijl hij nadien Sauber-coureur Zhou Guanyu op zijn weg vond. "Kom op man!", klonk het meteen over de boordradio. Ondanks deze ongemakken wist de WK-leider op mediums tot P6 te komen, terwijl de rest van het veld al op softs stond. Dat veld werd niet geheel verrassend aangevoerd door de Ferrari's, die in de voorbije vrijdagen (toen donderdagen) met agressievere motorstanden reden dan de rest en sowieso sterk zijn over één ronde.

In Melbourne wist Leclerc op softs eerst tot 1.17.423 te komen en die toptijd nadien nog aan te scherpen tot 1.17.277. Hij bleef de teruggekeerde Sainz en beide Aston Martins voor, al was het wachten toen nog op een echte kwalificatiesimulatie van Verstappen. Zijn eerste run op softs zou een kleine twintig minuten voor het zwart-wit geblokt volgen. De Limburger sprong naar P3, waarbij moet opgemerkt dat hij tot in duizendsten exact dezelfde tijd noteerde als Sainz: 0.430 langzamer dan Leclerc. Doordat Sainz de tijd eerder noteerde, kreeg hij P2 toebedeeld, al zou Verstappen daar met een tweede run op softs verandering in brengen. De man met startnummer 1 verbeterde zichzelf, wipte naar P2, maar moest nog altijd bijna vier tienden toegeven op Leclerc als snelste van de dag. Achter Leclerc, Verstappen en Sainz completeerden de Aston Martins de top vijf, voor George Russell, Oscar Piastri, Pérez, Lando Norris en Yuki Tsunoda.

Onderaan de tijdenlijst springt de naam van Lewis Hamilton op P18 in het oog, al moet gezegd dat hij enige schade opliep en twee vliegende ronden op de softs afbrak. Desalniettemin beklaagde de zevenvoudig kampioen zich over het gevoel in zijn Mercedes. "Welke rondetijden doen de anderen nu?", vroeg hij tijdens zijn lange run. Toen het antwoord vanaf de pitmuur 1.22.8 luidde, reageerde de Brit: "Bij ons is er duidelijk iets mis."

Volledige uitslag tweede vrije training F1 Grand Prix van Australië: