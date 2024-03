Rapportcijfers GP van Australië 2024

Banden: H (18 laps) M (25 laps) H (18 laps)

Het ongeluk in bocht 6 was het summum van zijn slechte weekend. Een uitstapje in Q3 beschadigde de vloer, waardoor ook nog Stroll voorbij kon. Profiteerde van de VSC veroorzaakt door Hamilton, want had toen nog geen stop gemaakt. Bleef daardoor voor Russell. Maakte in de voorlaatste ronde een inschattingsfoutje bij het remmen voor bocht 6, waardoor Russell crashte. Een straf volgde. Of de straf terecht is valt te betwisten, maar handig was de actie van Alonso niet.

Rapportcijfer Motorsport.com 4 Mijn cijfer - Lezersgemiddelde 5.47 (516 inzendingen)