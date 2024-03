F1 Australië live: Volg de kwalificatie

Na de eerste twee vrije trainingen was Lando Norris er zeker van: Ferrari gaat de pole-position pakken in Melbourne. Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben de snelheid er goed in zitten en lijken op basis van de data van de vrijdagse trainingen inderdaad goede kans te maken op de eerste startplek. Red Bull-adviseur Helmut Marko plaatste wel een kanttekening over die snelheid van Ferrari in VT1 en VT2: "Volgens mij heeft Ferrari tijdens de kwalificatiesimulaties met het volle vermogen gereden. Wij hebben dat niet gedaan", aldus de Oostenrijker. "Die achterstand van drie tienden zie ik daardoor nog niet als een probleem, al was vooral de lange run van Leclerc indrukwekkend."

Iets wat de vrije trainingen wel duidelijk hebben gemaakt, is dat de onderlinge verschillen achter Red Bull en Ferrari behoorlijk klein zijn. McLaren, Aston Martin en Mercedes toonden gelijkwaardig tempo op vrijdag en elke duizendste van een seconde kan zomaar een paar posities opleveren. Achter deze inmiddels bekende top-vijf zit RB F1 Team er goed bij met Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo, die opnieuw op scherp zijn gezet door Marko. Kan de thuisheld voor een verrassing zorgen door Q3 te bereiken? En wat kan de andere thuisheld, die al helemaal van een thuisrace kan spreken met Melbourne als geboorteplaats: Oscar Piastri? De McLaren-coureur lijkt niet afgeleid te raken door alle aandacht naast de baan en stond er telkens bij in de top-tien.

Helemaal achterin lijkt het erom te spannen voor Alpine, Sauber en het ietwat worstelende Haas F1. Zij zullen in Q1 echter iets minder hoeven te vrezen, aangezien er slechts negentien coureurs deelnemen aan die sessie. Williams zet slechts één auto in na de crash van Alexander Albon in VT1. Door een gebrek aan een reservechassis moest Logan Sargeant zijn auto afstaan aan Albon, van wie het team hogere verwachtingen heeft om punten te scoren. Kan de Britse Thai nu met die extra druk omgaan?

De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië begint om 06.00 uur Nederlandse tijd, wanneer de klok in Melbourne 16.00 uur slaat. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van alle actie en de laatste ontwikkelingen.