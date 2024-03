Max Verstappen pakt indrukwekkende pole voor GP Australië

Maar negentien coureurs kwamen zaterdag in actie tijdens de kwalificatie in Melbourne. Logan Sargeant moest vanaf de zijlijn toekijken, nadat het team van Williams besloten had om zijn chassis aan Alexander Albon te geven. De Thai was op vrijdag gecrasht tijdens de eerste vrije training, waarbij zijn chassis dermate beschadigd raakte dat er dit weekend niet meer mee gereden kon worden. Omdat Williams geen reservechassis mee heeft, kwam het team voor een lastige beslissing te staan, met als uitkomst dat Sargeant zijn auto aan Albon moest afstaan.

Domper voor Ricciardo

Albon was de eerste die een snelle ronde inzette in de kwalificatie. Bij het uitkomen van de tiende bocht was er een moment van onbalans waardoor hij wijd ging. Hij kon zijn weg vervolgen maar zag zijn rondetijd geschrapt worden wegens track limits.

Doordat de baan gedurende Q1 flink evolueerde, waren er voortdurend veranderingen aan de bovenkant van de tijdenlijst. Uiteindelijk prijkte de naam van Carlos Sainz bovenaan. De Spanjaard had een 1.16.731 gereden, waarmee hij Sergio Pérez en Max Verstappen, die meerdere keren liet weten veel onderstuur te hebben, nipt achter zich liet. Charles Leclerc, die snelste was in de tweede en derde training, begon de kwalificatie met de vierde tijd.

Haas-coureur Nico Hülkenberg was uitgeschakeld met de zestiende tijd en Pierre Gasly bleef steken op de zeventiende positie in de tijdentabel. Daniel Ricciardo stond achttiende nadat hij zijn laatste tijd had verloren omdat hij bij de vijfde bocht buiten was gegaan. Zhou Guanyu liep tijdens zijn laatste run schade aan zijn voorvleugel op op de kerbstones bij de tiende bocht en was langzaamste in de kwalificatie, terwijl Esteban Ocon een klein feestje vierde in de cockpit door met de veertiende tijd door te gaan naar Q2, nadat in Bahrein en Saudi-Arabië beiden Alpines al in Q1 waren gestrand.

Hamilton redt het niet

Verstappen begon voortvarend aan het tweede kwalificatiedeel door een 1.16.387 op de klokken te brengen. Sainz ging daar vervolgens op een nieuwe set banden onder met een 1.16.189. Leclerc zou later nog een 1.16.304 rijden, waardoor Verstappen aan het einde van Q2 derde stond.

Albon stond een paar minuten voor het einde van Q2 elfde in de tijdenlijst, waarna het team ervoor koos om hem niet meer naar buiten te sturen om zo een set zachte banden uit te sparen voor de race. De Thai zou zakken naar P12 doordat Yuki Tsunoda zich in de slotfase nog goed verbeterde. De Japanner klom op naar de negende stek in de tijdentabel en schakelde daarmee en passant Lewis Hamilton uit. De zevenvoudig wereldkampioen kent een moeizaam weekend in Albert Park en staat zondag slechts elfde op de grid. Valtteri Bottas, Kevin Magnussen en Ocon waren na Q2 eveneens klaar.

Verstappen imponeert

Sainz bracht het spel in Q3 op de wagen door met zijn eerste snelle ronde tot een 1.16.331 te komen. Leclerc bleef daar een tiende van verwijderd met een 1.16.435. Verstappen imponeerde daarna door met een 1.16.048 nog een klap sneller te gaan. Pérez sloot aan op de vierde plek. Fernando Alonso schoot eraf bij de zesde bocht en maakte een wilde rit door de grindbak, maar wist zijn Aston Martin terug op het asfalt te brengen en daarmee erger te voorkomen. Zijn uitje betekende echter wel dat hij zonder tijd terugkeerde naar de pits.

Met nog drie minuten te gaan rolden de frontrunners terug de baan op voor hun laatste run. Verstappen reed een bijzonder sterke ronde en kwam over de streep in een 1.15.915. Sainz, die dit weekend terug is van een blindedarmontsteking, ging harder in de eerste sector maar bleef uiteindelijk steken op een 1.16.185, waarmee hij tweede was in de kwalificatie. De tweede rij is zondag voor Pérez en Norris, terwijl Leclerc zijn laatste ronde niet afmaakte waardoor hij vijfde staat op de startopstelling. Oscar Piastri, George Russell, Tsunoda, Lance Stroll en Alonso maken de top-tien op de grid zondag compleet.

De Grand Prix van Australië gaat zondag om 05.00 uur Nederlandse tijd van start.

Resultaten kwalificatie F1 GP van Australië:

