Extreme E-team Hamilton slaat handen ineen met Prodrive

Kort voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen kwam naar buiten dat de wegen van Hamilton en zijn manager Hynes, die de functie de afgelopen vijf jaar vervulde, zijn gescheiden. De Britse Formule 3-kampioen van 1999 stond aan het hoofd van Project 44, het bedrijf dat de zakelijke belangen van de zevenvoudig wereldkampioen behartigt. Hynes zou hierdoor ook het management van het X44 leiden, maar dat is door de breuk dus van de baan. De leiding over de race-operatie komt echter in goede en ervaren handen terecht, want Prodrive heeft officieel aangekondigd dat het een samenwerking aangaat met het Extreme E-team van Hamilton.

Hoewel de aankondiging pas net naar buiten is gekomen, heeft Motorsport.com vernomen dat Project 44 en Prodrive al enkele maanden samenwerken aan het Extreme E-project. “Extreme E is een enorm spannend en uniek concept en het project fascineert mij al sinds Alejandro [Agag] het twee jaar geleden lanceerde”, vertelde Prodrive-oprichter David Richards, die er zelf ook op hint dat de samenwerking niet op het laatste moment tot stand is gekomen. “Toen Lewis zijn interesse in een team uitte, was het voor Prodrive een geweldige mogelijkheid om hem te helpen zijn persoonlijke ambities in de serie te realiseren.”

De link tussen Prodrive en X44 werd al zichtbaar door de aankondiging dat negenvoudig WRC-kampioen Sébastien Loeb de mannelijke coureur van het team zou worden. Afgelopen winter reed de Fransman met zijn (inmiddels voormalig) co-piloot Daniel Elena voor het eerst met een BRX1 van Bahrain Raix Xtreme, ook een project van Prodrive, in de Dakar Rally. In de woestijnrally kwam hij zijn Extreme E-teamgenoot Cristina Gutiérrez ook tegen. Zowel Loeb als Gutierrez wist de finish niet te bereiken in Dakar.

Het eerste seizoen van de Extreme E gaat dit weekend van start in Saudi-Arabië, waar de organisatie in de regio Al-‘Ula een omloop heeft uitgezet voor de Desert X-Prix.