Kristoffersson en Taylor laten Rosberg domineren in Desert X-Prix

Dit weekend beleefde de Extreme E zijn vuurdoop. Negen teams verschenen in het Saudische Al-'Ula aan de start van de Desert X-Prix, die zoals de naam al doet vermoeden in de woestijn werd verreden. Het bal begon op zaterdag met twee kwalificatieheats, waarna zondagochtend de halve finale werd verreden. De grote finale stond gepland voor zondagmiddag.

X44 snelste in zaterdagse kwalificatie

In de individuele kwalificatieronden op zaterdag verzekerde het X44-team van Lewis Hamilton zich van de snelste tijd, dat daarmee twaalf punten scoorde voor het kampioenschap. Sebastien Loeb en Cristina Gutierrez hadden 21 minuten, 55 seconden en 998 duizendsten nodig voor hun twee kwalficatieheats, oorspronkelijk de tweede tijd achter Molly Taylor en Johan Kristofferson van Rosberg X Racing. Dat team kreeg echter een tijdstraf van een minuut voor te snel rijden in de wisselzone, waardoor Rosberg X Racing werd teruggeworpen tot de derde plek. De tweede positie kwam daardoor in handen van Acciona Sainz, waar Carlos Sainz en Laia Sanz achter het stuur zitten.

De kwalificatie werd opgeschrikt door twee zware ongelukken. Stephane Sarrazin sloeg twee keer over de kop met de bolide van Veloce Racing, dat zich door die crash terug moest trekken voor de rest van het weekend. De Fransman was ongedeerd, maar de rolkooi van de Odyssey 21 E-SUV raakte beschadigd bij de crash en kon niet gerepareerd worden. Ook Abt Cupra zorgde voor een onderbreking van de kwalificatie, nadat Claudia Hürtgen als gevolg van een correctie ook twee keer over de kop ging, gevolgd door twee salto’s. Ook de Duitse kon zonder lichamelijk letsel uitstappen.

Halve finale en Crazy Race

Op zondag volgde ’s ochtends de halve finale, waarbij de drie snelste teams uit de kwalificatie aan de start verschenen. De zege in deze twee ronden tellende race, waarin halverwege van rijder gewisseld wordt, werd overtuigend gewonnen door Kristofferson en Taylor van Rosberg X Racing, dat aan de finish bijna 29 seconden voorsprong had op X44-rijders Loeb en Gutierrez. Beide teams plaatsten zich zodoende voor de finale, terwijl Sainz en Sanz genoegen moesten nemen met de derde plaats in de halve finale. Het Spaanse team werd daarmee uitgeschakeld.

De derde plek in de finale ging naar Andretti United, dat een rampzalige aanloop naar de Desert X-Prix kende en ook in de kwalificatie niet gevrijwaard bleef van problemen. Catie Munnings en Timmy Hansen wisten de zogenaamde Crazy Race overtuigend te winnen, ruim een halve minuut voor Christine Giampaoli Zonca en Oliver Bennett van Hispano Suiza. Het debuut van JBXE, het team van Jenson Button en Mikaela Ahlin-Kottulinsky, eindigde met de derde en laatste plaats in de Crazy Race.

Rosberg X Racing domineert finale

Op zondagmiddag stond vervolgens de finale van de allereerste Extreme E-race op het programma, waarin de Rosberg X Racing, X44 en Andretti United het in een twee ronden tellende race tegen elkaar opnamen. De drie teams kozen er allemaal voor om de man de start voor hun rekening te laten nemen en dat deed Hansen het beste. De Zweed van Andretti United had een uitstekende start en ging met een forse voorsprong de eerste bocht in. Meteen daarna sloeg landgenoot Kristofferson echter terug door de leiding over te nemen in de auto van RXR. Het team van Nico Rosberg begon zodoende als koploper aan het bochtige deel van het parcours, voor Andretti United en X44.

De stofwolken in de Saudische woestijn maakten het echter lastig om een andere auto te kunnen volgen en zo nam Kristofferson een halve minuut voorsprong op Hansen en Loeb, alvorens hij na de eerste ronde het stuur overdroeg aan Taylor. De Australische rallykampioene maakte daarna in haar ronde geen fouten en bezorgde Rosberg X Racing daarmee de overwinning in de allereerste X-Prix. Op 23 seconden achterstand bracht Munnings, die de snelste slotronde van het drietal finalisten reed, de Andretti United-bolide als tweede over de finish. De achterstand van X44-rijders Gutierrez en Loeb bedroeg aan de finish ruim anderhalve minuut, maar wel eindigt het team daarmee op het podium. In het kampioenschap schuift X44 door de sterke kwalificatie overigens op naar de tweede plaats, twee punten voor Andretti United.

De vierde plaats in de Desert X-Prix gaat naar Acciona Sainz, terwijl Hispano Suiza en JBXE beslag leggen op de vijfde en zesde positie in de openingsrace van het Extreme E-seizoen. De strijd om posities zeven en acht werd eerder op zaterdag al gestreden door Abt Cupra en Chip Ganassi Racing. Die race eindigde met een crash tussen Abt-rijder Hürtgen en Ganassi-coureur Kyle LeDuc, waarbij de Amerikaan achterop de Duitse klapte tijdens de tweede van twee ronden in de zogenaamde Shootout. De zevende plek werd zodoende toegewezen aan Abt Cupra, met Ganassi op de achtste positie. Het Veloce Racing van Sarrazin en Jamie Chadwick nam dus niet deel aan de Shootout en krijgt ook geen punten voor het klassement.

De volgende ronde van Extreme E vindt eind mei plaats aan het Lac Rose in Senegal.