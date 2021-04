Extreme E uitgelegd: De opzet, coureurs, kalender en meer

Heel kort door de bocht is de Extreme E eigenlijk een kruising tussen de rally-raid, Formule E en rallycross, terwijl het kampioenschap zich ook nog eens inzet voor meer gelijkheid en een betere planeet. Het klinkt als een win-winsituatie waar veel grote namen dan ook al snel enthousiast van werden. Aan het allereerste seizoen van de nieuwe klasse verlenen namelijk meerdere wereldkampioenen uit diverse disciplines hun medewerking, zoals F1-kampioenen Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Jenson Button, Sebastien Loeb en Carlos Sainz.

De Extreme E werd in 2018 bedacht door tweevoudig Champ Car-kampioen Gil de Ferran en Alejandro Agag, de Spanjaard die ook al aan de wieg stond van de Formule E. Met de steun van de FIA werd een nieuw kampioenschap bedacht waarmee geracet zal worden met elektrische SUV’s. Elk team krijgt de beschikking over één auto en deze zal bestuurd moeten worden door zowel een mannelijke, als een vrouwelijke coureur. Dit gebeurt op de meest afgelegen plekken ter wereld op plekken die getroffen zijn door klimaatverandering, om daarmee aandacht te vragen voor het milieu.

Chip Ganassi Racing, Andretti United ExtremeE Foto: Extreme E

Hoe werkt de Extreme E?

Voor het allereerste seizoen van de Extreme E hebben zich negen teams aangemeld. Elk team zal gaan racen met een ODYSSEY 21: een elektrische SUV die onderhuids voor alle teams hetzelfde zal zijn. In tegenstelling tot de Formule E zullen de coureurs in de Extreme E zich geen zorgen hoeven te maken over hun accu: deze levert ruim voldoende energie voor de korte sprintraces die deel uitmaken van een ‘’X-Prix’.

In het inaugurele Extreme E-seizoen staan er vijf raceweekenden op het programma. Tijdens deze weekenden worden er verspreid over twee dagen meerdere races verreden in een format dat nog het meeste doet denken aan rallycross. Het raceweekend begint op zaterdag met meerdere kwalificatieraces, waarin de teams het onderling tegen elkaar gaan opnemen op het parcours en alleen de sterksten doorstromen naar de halve finales op zondag. Daarin wordt er opnieuw tegen elkaar geracet voor een plekje in de grote finale, waarin de grote winnaar van de X-Prix bepaald zal worden.

Elke heat zal bestaan uit twee rondes met een totale lengte van zo’n zestien kilometer. Na één ronde volgt er een rijderswissel waardoor zowel de mannelijke als de vrouwelijke coureur elk een ronde af zullen leggen. De teams mogen zelf bepalen in welke volgorde zij hun coureurs inzetten. De winnaar van de heat scoort drie punten, gevolgd door respectievelijk twee en één punt voor de nummers twee en drie. De nummer vier scoort geen punten. De teams met de meeste punten gaan door naar de volgende ronde. Om het spektakel te verhogen is er tijdens de race naast de nodige punten ook nog een ‘hyperboost’ te verdienen: deze gaat naar de auto die als verste springt over het eerste obstakel.

Hoe zet de Extreme E zich in voor een betere planeet?

De Extreme E richt haar aandacht niet alleen op de actie op de baan. Het kampioenschap wil namelijk ook haar steentje bijdragen aan een beter klimaat. Zo wordt er geracet op plekken die te lijden hebben onder klimaatverandering om daarmee het probleem aan te kaarten, en worden de auto’s en al het overige materieel niet per vliegtuig, maar per boot getransporteerd naar de dichtstbijzijnde haven van de plek waar de volgende race op het programma staat. De Extreme E maakt daarvoor gebruik van de St. Helena, een voormalig vrachtschip van de Royal Mail dat is omgebouwd tot ‘drijvend paddock’. Aan boord bevinden zich ook de nodige faciliteiten waarmee wetenschappers van de universiteiten van Oxford en Cambridge het nodige onderzoek naar klimaatverandering kunnen uitvoeren. Daarnaast steunt de Extreme E ook de nodige educatieve- en onderzoeksprojecten die zich inzetten voor een groenere planeet.

Extreme E-bolides in de haven van Djedda Foto: Press Image

De teams

Als kampioenschap dat zich prominent inzet voor een beter milieu heeft de Extreme E voor haar eerste jaar al een flink aantal grote teams en coureurs aan zich weten te winnen.

Abt Cupra

Cupra is de eerste autofabrikant die formeel de samenwerking is aangegaan met de Extreme E. Het merk werkt samen met het raceteam van Abt, dat al een rijke historie heeft met diverse merken uit de Volkswagen Group.

Claudia Hürtgen – Duits GT-kampioen en klassewinnares van de 24 uur van Daytona in 1997.

Mattias Ekström – Tweevoudig DTM-kampioen en wereldkampioen rallycross in 2016.

Acciona/Sainz Extreme E

Het Spaanse Acciona steunde in 2017 de allereerste volledig-elektrische auto die deelnam aan de Dakar Rally. Het heeft de krachten gebundeld met rallylegende Carlos Sainz Sr., die naast teambaas ook de rol van coureur op zich neemt.

Laia Sanz – Elfvoudig winnaar van het damesklassement bij de motoren in de Dakar Rally.

Carlos Sainz Sr. – Tweevoudig wereldkampioen rally en drievoudig Dakar-winnaar.

Andretti United

McLaren Racing-baas Zak Brown is met zijn eigen United Autosports – vooral bekend uit de endurance-racerij - de samenwerking aangegaan met het iconische team van Andretti dat vooral bekend is uit de IndyCar.

Catie Munnings – Door Red Bull gesteunde coureur in het WRC.

Timmy Hansen – Wereldkampioen rallycross in 2019.

Chip Ganassi Racing

De iconische renstal van de Amerikaanse racelegende Chip Ganassi werkt samen met General Motors, waardoor de auto van Ganassi uiterlijke kenmerken zal krijgen van de nieuwe elektrische Hummer.

Sara Prce – Stadium Super Truck-deelneemster.

Kyle Leduc – 101-voudig racewinnaar en 6-voudig kampioen in de Off Road Racing Series.

Hispano Suiza

Dit historische automerk verving op het laatste moment het team van HWA. Het Spaans/Zwitserse concern behaalde honderd jaar geleden al haar eerste overwinning in de autosport en heeft een verleden als ontwerper van vliegtuigmotoren.

Christine Gianpaoli Zonca – Enkelvoudig deelneemster aan het WRC.

Oliver Bennett – Werd in 2017 derde in het Brits Rallycross-kampioenschap.

JBXE

Het Extreme E-team van Formule 1-kampioen Jenson Button, die net als Carlos Sainz ook gaat racen voor zijn eigen team.

Mikaela Ahlin-Kottulinsky – Extreme E-testcoureur en racewinnaar in het Scandinavisch toerwagenkampioenschap.

Jenson Button – Wereldkampioen Formule 1 in 2009 en Super GT-kampioen in 2018.

Rosberg X Racing

Het team van Formule 1-kampioen Nico Rosberg.

Molly Price – Australisch rallykampioen in 2016.

Johan Kristoffersson – Drievoudig wereldkampioen rallycross.

Veloce Racing

Tweevoudig Formule E-kampioen Jean-Eric Vergne en Formule 1-ontwerper Adrian Newey dragen hun steentje bij aan het team van Veloce, dat tot dusver als Veloce Esports alleen actief was in het simracen.

Jamie Chadwick – Kampioen van het allereerste seizoen van de W Series in 2019.

Stephane Sarrazin – Parttime rallycoureur en meervoudig podiumfinisher in de 24 uur van Le Mans.

X44

Het Extreme E-team van zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton.

Christina Gutierrez – Etappewinnaar in de Dakar Rally en vicekampioen in het Spaans All-Terrain-kampioenschap.

Sebastien Loeb – Negenvoudig wereldkampioen rally en meervoudig etappewinnaar in de Dakar Rally.

Carlos Sainz, Laia Sanz, ACCIONA | Sainz XE Team Foto: Sainz XE Team

De auto

Alle teams zullen gaan racen met een ODYSSEY 21, een elektrische SUV die onderhuids voor alle teams gelijk zal zijn. Deze SUV heeft een vermogen van 400kw (550pk), weegt 1650 kilogram en is 2,3 meter breed en 4,4 meter lang. Ondanks zijn gewicht sprint de auto in 4,5 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. De machine kan zelfs hellingen met een stijgingspercentage van 130 procent verteren.

De auto is ontworpen door het Franse Spark Racing Technology, dat ook verantwoordelijk is voor de Formule E-bolides. Het accupakket – dat in het midden van de auto wordt geplaatst - is ontworpen door Williams Advanced Engineering. De extreme banden, die zowel op het warme woestijnzand als in de ijzige gletsjers moeten functioneren, zijn ontwikkeld door Continental.

De Extreme E-kalender

Desert X-Prix: 3/4 april 2021 - Wadi Rum, Al-Ula, Saudi-Arabië Ocean X-Prix: 29/30 mei 2021 - Lac Rose, Dakar, Senegal Artic X-Prix: 28/29 augustus 2021 - Kangerlussag, Groenland Amazon X-Prix: 23/24 oktober 2021 - Santarem, Para, Brazilië Glacier X-Prix: 11/12 december 2021 - Tierra del Fuego, Argentinië

Waar kan ik de Extreme E kijken?

De uitzendrechten van de Extreme E zijn in Nederland in handen van RTL, dat zowel op RTL 7 als op haar eigen streamingplatform Videoland aandacht besteedt aan de Extreme E. Gedurende het jaar zijn er in de weekenden regelmatig Extreme E-magazines te zien op RTL 7 en terug te kijken op Videoland, met daarin de nodige beelden van achter de schermen. Voor het eerste raceweekend in Saudi-Arabië zendt RTL de actie op zaterdag alleen uit op Videoland, waarna op zondag vanaf 12.00 uur Nederlandse tijd onder andere de finale ook wordt uitgezonden op RTL 7.

Het Extreme E-deelnemersveld Foto: Extreme E