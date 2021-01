GMC stapt met Hummer in off-roadkampioenschap Extreme E

GMC is een dochteronderneming van General Motors en bouwt vooral voor de Amerikaanse markt SUV’s en trucks. Een van de projecten waar het aan werkt is de herintroductie van de iconische Hummer. Een nieuw elektrisch model van die wagen moet in 2022 op de markt verschijnen en om dat onder de aandacht te brengen heeft het nu dus de handen ineengeslagen met Chip Ganassi. De twee partijen hebben een meerjarige overeenkomst afgesloten.

Hoewel de deelnemers aan de Extreme E met gestandaardiseerde auto’s (de ODYSSEY 21 XE) gaan rijden, krijgt de Chip Ganassi Hummer wel degelijk een eigen smoel: vooral de grille en graphics zullen veel weg hebben van wat we van de Hummer kennen. De auto zal conform de reglementen worden bestuurd door een vrouw en man: Sara Price en Kyle LeDuc. “Ik kan me geen betere match voorstellen dan die tussen de Hummer EV en Chip Ganassi Racing in het Extreme E-kampioenschap”, aldus Jim Campbell, de vice-president van de afdeling motorsport van General Motors.

GMC is de tweede autofabrikant die bij één van de deelnemende teams aanklopt. Eerder al besloot Volkswagen met het merk Seat Cupra in te stappen bij Abt Sportsline.

De nieuwe raceklasse van Formule E-oprichter Alejandro Agag krijgt een steeds interessanter deelnemersveld. Eerder deze week kondigde Jenson Button al aan om met een eigen team mee te doen aan het kampioenschap dat later dit jaar in Saudi-Arabië van start gaat. Hij treedt daarmee in de voetsporen van twee andere oud-wereldkampioenen Formule 1. Ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton hebben elke een eigen Extreme E-team.

Het voorlopige deelnemersveld van de Extreme E ziet er als volgt uit:

Team Coureurs Abt Cupra XE Claudia Huertgen (Dui) Mattias Ekstrom (Zwe) Acconia Sainz XE Team Laia Sanz (Spa) Carlos Sainz (Spa) Andretti United Extreme E Cate Munnings (GBr) Timmy Hansen (Zwe) Chip Ganassi Racing Sara Price (VSt) Kyle Leduc (VSt) Hispano Suiza Xite Energy Team Christine Giampaoli (Spa) Oliver Bennett (GBr) JBXE nnb Jenson Button (GBr) Rosberg Extreme Molly Taylor (GBr) Johan Krostofferson (Zwe) Team Techeetah nnb nnb Veloce Racing Jamie Chadwick (GBr) Stephane Sarrazin (Fra) X44 Christina Gutierrez (Spa) Sebastian Loeb (Fra)

Hoe werkt het nieuwe Extreme E-kampioenschap?