Voormalig F1-kampioen Rosberg lanceert team in Extreme E

In de volledig elektrische klasse treft Rosberg zijn voormalig F1-teamgenoot en rivaal Lewis Hamilton, die eveneens een eigen team in het leven geroepen heeft. Daarnaast hebben bekende namen als Chip Ganassi Racing, Abt Sportsline, Techeetah, HWA en Andretti/United Autosports zich al aan het kampioenschap verbonden.

Het door de FIA gereguleerde kampioenschap gaat vijf evenementen houden in Senegal, Saudi-Arabië, Nepal, Groenland en Brazilië. Deze locaties zijn gekozen om aandacht te vragen voor de verandering van het klimaat. Sinds zijn vertrek uit de Formule 1 heeft Rosberg in verschillende duurzame ondernemingen geïnvesteerd. Vorig jaar was hij een van de oprichters van het GreenTech Festival, een evenement waar ‘groene’ technologie aangeprezen wordt.

Rosberg zei: “We zijn ontzettend blij dat we Rosberg Xtreme Racing kunnen onthullen als toevoeging voor Extreme E. Het kampioenschap biedt geweldige kansen om dit belangrijke doel onder de aandacht te brengen, maar ook om mensen te inspireren in het gevecht tegen klimaatverandering. Dat is vandaag de dag de grootste bedreiging voor onze planeet. Sinds mijn vertrek uit de Formule 1 heb ik mij gestort op duurzame technologieën, het is geweldig dat ik dit avontuur kan combineren met mijn passie voor de racerij.”

Rosberg heeft de handen ineengeslagen met Sunreef Yachts, een fabrikant van luxe catamarans. Zij worden de officiële partner van Rosberg Xtreme Racing.