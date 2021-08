Andretti United claimt eerste Extreme E-zege in Groenland

Na de woestijn van Saudi-Arabië en het strand van Senegal waren de teams en coureurs van de Extreme E dit weekend naar het noorden getrokken voor de Arctic X-Prix. Op een uitgestrekte vlakte nabij de plaats Kangerlussuaq had de Extreme E de eer om het eerste internationale autosportevenement van formaat te mogen organiseren in Groenland. De geheel elektrische SUV’s raceten er over een ruim 7,5 kilometer lang parcours bestaande uit rotsachtig terrein, gletsjersediment en zandduinen.

Nadat de overwinningen In Saudi-Arabië en Senegal naar het team van voormalig F1-coureur Nico Rosberg gingen, trokken in Groenland Timmy Hansen en Catie Munnings aan het langste eind namens Andretti United. Het duo pakte na een spectaculaire finale met 4.1 seconden voorsprong hun eerste overwinning in de Extreme E.

Hansen en Munnings – die net als de overige rijdersparen elk een ronde van het parcours voor hun rekening namen – hadden eerder op de dag ook al de halve finale gewonnen. In de finale gingen de vijf overgebleven teams met elkaar de strijd aan om de eindzege. Munnings nam de start voor haar rekening, terwijl Kevin Hansen (JBXE) en Laia Sanz (Acciona Sainz) elkaar het leven zuur maakten. Ook de X44-bolide van Sebastien Loeb en de Rosberg X Racing-auto van Molly Tayler kwamen met elkaar in aanraking. Munnings kon daardoor na de openingsfase een gaatje slaan naar de rest van het veld, terwijl Sanz zich verkeek op een sprong en terugzakte naar de laatste plek.

Loeb geplaagd door lekke band

Het duurde niet lang voordat negenvoudig wereldkampioen rally Sebastien Loeb zijn ervaring liet spreken en ten koste van Munnings de leiding pakte. De Fransman sloeg vervolgens een enorm gat, om met achttien seconden voorsprong het stuur af te staan. Loeb arriveerde echter met een lekke rechter achterband in de wisselzone, waardoor het X44-team van Lewis Hamilton de zege wel kon vergeten.

Door de lekke band van Loeb kon Timmy Hansen in leidende positie vertrekken nadat zijn teamgenote Munnings was uitgestapt. De Zweed werd echter op de hielen gezeten door landgenoot Johan Kristoffersson, die op zijn beurt weer het stuur had overgenomen van Taylor. De beide rallycross-rivalen reden wiel-aan-wiel, totdat Kristofferssen iets te veel risico nam. De Zweed probeerde met een enorme sprong de leiding over te nemen, maar de harde landing bleek iets te veel van het goede voor zijn elektrische SUV. De auto van Rosberg X Racing viel stil met problemen, waardoor Kristoffersson en Taylor een derde opeenvolgende zege konden vergeten.

Door de problemen van Kristoffersson kon Hansen relatief onbedreigd naar de overwinning rijden. De tweede plek ging naar het JBXE-team van Jenson Button, dat op Groenland werd vertegenwoordigd door Kevin Hansen en Mikaela Ahlin-Kottulinsky. De derde plek ging naar het Acciona Sainz-team van Laia Sanz en teameigenaar en coureur Carlos Sainz.

Kristoffersson kwam op ruim een minuut achterstand over de eindstreep, maar behoudt samen met Molly Taylor wel de klassementsleiding namens Rosberg X Racing. Na drie Extreme E-evenementen heeft het team van Nico Rosberg negen punten voorsprong op het X44-team van Lewis Hamilton.

Het Extreme E-circus trekt nu voor het eerst naar Europa. Op 23 en 24 oktober zal het Italiaanse eiland van Sardinië het decor vormen voor de vierde ronde van het seizoen.