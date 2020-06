Individuele Virtual Race of Champions prooi voor Hansen

Grosjean en Baldwin waren in de finale van de Nations Cup te sterk voor het Zweedse WRX-duo Timmy Hansen en Johan Kristoffersson. De Franse Formule 1-coureur moest het individuele deel van het evenement, dat in samenwerking met Motorsport Games georganiseerd werd, nog aan zich voorbij laten gaan vanwege een noodgeval binnen de familie, maar bij het teamevenement was hij weer van de partij. Daarin vertegenwoordigde hij Team All-Stars, maar een heat winnen zat er niet in. Omdat Baldwin, in 2019 winnaar van de eRace of Champions, al zijn heats winnend afsloot, ging de winst dus naar Team All-Stars. Baldwin had zijn plekje in dat team veiliggesteld door Nils Naujoks met slechts 0,068 seconden te verslaan in de finale van de simracers-categorie.

Eerder op de zondagavond werd het individuele evenement gewonnen door Hansen, die tweevoudig NASCAR Mexico-kampioen Ruben Garcia Jr. versloeg in de finale. In de groepsfase had de Zweed Benito Guerra, de winnaar van de Race of Champions van 2019, verslagen, maar moest hij zijn meerdere erkennen in tweevoudig DTM-kampioen René Rast. Ook Grosjean was aanvankelijk in die groep ingedeeld, maar zijn afmelding zorgde ervoor dat Hansen als de nummer 2 van de groep naar de knock-out fase ging.

Revanche voor Hansen op Rast

In de kwartfinale versloeg Hansen voormalig wereldkampioen rally Petter Solberg en in de halve finale stond daardoor een nieuwe strijd met Rast te wachten. Rast was op weg naar wederom een zege tegen Hansen, maar enkele meters voor de finish spinde de Duitser, die komende maand debuteert in de Formule E. De WRX-coureur ging daardoor naar de finale, Rast werd uitgeschakeld.

Hansens tegenstander in de finale was Garcia Jr., die daarvoor in de halve finale afrekende met de gecrashte Antonio Felix da Costa en in de kwartfinale te sterk was voor Raffaele Marciello. Marciello leek op weg naar de winst, maar ook hij crashte. Da Costa dwarsboomde eerder nog de weg naar de halve finale voor Stoffel Vandoorne. De Belg won zijn races in de groepsfase van Marciello, Haas F1-reserve Louis Deletraz en voormalig DTM-kampioen Bruno Spengler.

In de finale maakte Garcia Jr. een klein foutje met de rallycross-wagen, waardoor hij op het gras eindigde. Hansen pakte daardoor een comfortabele zege. “Het is een enorme eer om uitgenodigd te worden voor deze race”, zei Hansen na de race. “Het is altijd een grote droom van mij geweest, omdat ik de Race of Champions al kijk sinds ik een kind ben. Daarbij zag ik al deze grote namen meedoen. Natuurlijk was ik er heel graag in levenden lijve bij geweest, maar dit is zoals het nu is en hier ben ik ook heel blij mee.”

Kijk hier de Virtual Race of Champions terug: