McLaren strikt Tanner Foust voor Extreme E-avontuur

McLaren maakte in juni bekend dat het volgend jaar na GMC en Cupra de derde autofabrikant wordt in de Extreme E. Het wordt daarmee het tiende team dat deelneemt aan het kampioenschap voor elektrische SUV’s, dat dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd. Ieder team in de Extreme E bestaat zowel uit een mannelijke als een vrouwelijke coureur. Vandaag heeft McLaren met Tanner Foust alvast de mannelijke helft van het Extreme E-team gepresenteerd.

“We zijn ontzettend blij dat Tanner zich bij de McLaren-familie heeft gevoegd”, aldus McLaren Racing CEO Zak Brown. “Hij is een offroad-coureur van het allerhoogste niveau met een schat aan ervaring en een goedgevulde erelijst. Daarnaast heeft hij ook gewoon een geweldige persoonlijkheid, die ons zal helpen om wereldwijd met nieuwe fans in contact te komen en het doel en de boodschap van Extreme E over te dragen.”

Veelzijdige alleskunner

De 48-jarige Foust heeft een indrukwekkende staat van dienst in diverse autosportdisciplines. Zo is hij viervoudig Amerikaans rallycross-kampioen, maar ook viervoudig gouden medaillewinnaar in de populaire X Games. Ook zeges in hillclimb- en driftevenementen prijken op de erelijst van de Amerikaan, die er naast zijn carrière als professioneel coureur ook nog een tweede carrière in de tv-industrie op nahoudt. Zo heeft hij als stuntrijder al zijn medewerking verleend aan talloze bekende blockbusters als Fast & Furious, Iron Man en de Bourne-filmreeks. Ook was hij een van de presentatoren van de Amerikaanse versie van Top Gear. Met zijn deelname aan de Extreme E stapt de veelzijdige Foust dus weer in een geheel nieuwe discipline.

“Het is echt voor elke coureur een droom om te mogen racen voor McLaren. Het is extra speciaal dat ik voor dit team mag racen in zo’n innovatieve raceklasse”, vertelt Foust. “Het concept is uniek en de uitdaging is meeslepend. Ik zal ervoor kunnen bouwen op mijn opgedane ervaringen en vaardigheden, terwijl ik met mijn deelname ook een positieve invloed heb op het aankaarten van de belangrijkste problemen voor onze planeet en mensheid.”

Foust is lang niet de eerste grote naam die uit zal komen in de Extreme E. Dit jaar racen onder andere Sebastien Loeb, Mattias Ekström, Carlos Sainz sr. en Jenson Button al in het kampioenschap, terwijl de twee laatstgenoemde coureurs in dat rijtje net als Formule 1-kampioenen Lewis Hamilton en Nico Rosberg ook een eigen team hebben ingeschreven. Het is nog niet bekend welke vrouwelijke coureur volgend jaar bij McLaren de teamgenoot wordt van Foust.