Eerste Extreme E-seizoen wordt afgesloten met Jurassic X-Prix

Het eerste seizoen van de raceklasse voor elektrische SUV’s wordt flink geplaagd door de coronapandemie. Het seizoen ging van start met races in Saudi-Arabië, Senegal en Groenland, maar vanwege de pandemie konden de races in Brazilië en Patagonië niet doorgaan. Ook de ontmoeting in Nepal kon niet verreden worden. Om dit jaar toch vijf races te kunnen organiseren maakte de Extreme E eerder al bekend dat het kampioenschap volgende week gaat racen op het Italiaanse eiland van Sardinië. De tweede vervanger is nu ook bekend: de militaire basis van Bovington zal als decor fungeren voor de seizoensfinale.

Jurassic X-Prix

Het Extreme E-weekend in het Britse Dorset krijgt als titel de ‘Jurassic X-Prix’. Dat klinkt vooral voor filmliefhebbers misschien wat spannend, al is de naam in dit geval gelinkt aan de nabijgelegen Jurassic Coast, een deel van de kustlijn in het zuiden van Engeland die tevens deel uitmaakt van de werelderfgoedlijst. Hoewel er in dit geval vooral uit noodzaak is gekozen voor een race op Britse bodem en niet ergens ver weg in een afgelegen stuk woeste natuur, sluit de vervangende locatie volgens Extreme E-oprichter Alejandro Agag tegelijkertijd goed aan bij de missie van het kampioenschap.

“Het is onze eerste race op Britse bodem”, vertelt Agag. “Dit is een flinke afwijking van onze aanvankelijke missie om op afgelegen locaties te racen en daarmee de gevolgen van klimaatverandering aan te stippen, omdat de problemen waar we steeds vaker mee te maken krijgen zich letterlijk in onze eigen achtertuin afspelen. Het voelde dan ook als het juiste besluit om nu eens de situatie thuis onder de aandacht te brengen en proberen om de uitstoot van het leger terug te dringen. De wereld moet stappen maken als het aankomt op het gebruik van de verbrandingsmotor en tal van andere dagelijkse gebruiken. Hoe kunnen we dat beter symboliseren dan met de Jurassic X-Prix?”

Thuisrace

Het Extreme E-weekend wordt verreden op 18 en 19 december, een week later dan het aanvankelijk geplande finaleweekend van de nieuwe raceklasse. De race in Dorset betekent een thuisrace voor drie van de achttien coureurs: Jamie Chadwick, Catie Munnings en Oliver Bennett.

Na drie van de vijf Extreme E-races gaan Molly Taylor en Johan Krtistoffersson aan de leiding namens het Rosberg X Racing-team van Nico Rosberg. Cristina Gutierrez en Sebastien Loeb leiden de achtervolging namens het X44-team van Lewis Hamilton, gevolgd door Andretti United-coureurs Munnings en Timmy Hansen.