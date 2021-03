Ahlin-Kottulinsky stapt met Button in Extreme E

Ahlin-Kottulinsky is geen onbekende van de Extreme E. De Zweedse heeft als ambassadrice van bandenleverancier Continental namelijk al uitgebreid getest met de ODYSSEY 21. In die rol heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de banden waarmee er dit jaar gereden gaat worden in de Extreme E.

Ondanks haar ervaring was Ahlin-Kottulinsky nog niet als racecoureur bevestigd bij een van de deelnemende teams, maar minder dan een maand voor de start van het inaugurele seizoen heeft de Zweedse alsnog een stoeltje weten te bemachtigen. De 28-jarige blondine stapt dit seizoen in bij het team van JBXE, waar ze een team gaat vormen met coureur en teameigenaar Jenson Button.

'Droom die uitkomt'

“Ik ben erg blij dat ik bij JBXE een team mag gaan vormen met Jenson Button. Dit voelt als een droom die uitkomt”, jubelt Ahlin-Kottulinsky. “Ik mag niet alleen gaan racen met zo’n fantastische teamgenoot, maar we geloven ook allebei in het platform van deze raceklasse. Extreme E is meer dan zomaar een autosportklasse, het is een sport met een doel waarin we elektrische voertuigen kunnen demonstreren en mensen anders kunnen laten denken over de gevolgen van klimaatverandering. Als we deze klasse spannend, innovatief en interessant om te volgen maken, zal de bereidheid om kleine en grote bijdragen te leveren groeien, ten gunste van onze wereld en iedereen op deze planeet.”

Ahlin-Kottulinsky is het racen met de paplepel ingegeven. Ze is de kleindochter van Dakar-winnaar Freddy Kottulinsky, terwijl ook haar vader Jerry Åhlin en moeder Susanne Kottulinsky actief zijn geweest in de rallysport. Zelf heeft de 28-jarige coureur al deelgenomen aan diverse raceklassen. In het Zweeds toerwagenkampioenschap schreef ze in 2018 historie door er als eerste – en tot dusver enige – vrouw ooit races te winnen.

“Ik heet Mikaela van harte welkom bij JBXE”, vertelt teameigenaar Jenson Button, die in tegenstelling tot Formule 1-kampioenen Nico Rosberg en Lewis Hamilton – die ook hun eigen Extreme E-team hebben opgericht – wel zelf gaat racen in de nieuwe raceklasse. “Ze brengt een flinke bak ervaring met zich mee. Haar werk met Continental en de Extreme E laat zien dat ze een geweldige aanwinst is voor dit team.”

Deelnemersveld compleet

Met de bevestiging van Ahlin-Kottulinsky is het deelnemersveld compleet voor de Extreme E, waar ieder team zowel uit een mannelijke als een vrouwelijke coureur moet bestaan. Het eerste raceweekend staat gepland voor 3 en 4 april in de woestijn van Saudi-Arabië.

Het volledige deelnemersveld ziet er als volgt uit:

Team Coureurs Abt Cupra XE Claudia Hürtgen Mattias Ekström Acconia Sainz XE Team Laia Sanz Carlos Sainz Andretti United Extreme E Catie Munnings Timmy Hansen Chip Ganassi Racing Sara Price Kyle Leduc Hispano Suiza Xite Energy Team Christine Giampaoli Oliver Bennett JBXE Mikaela Ahlin-Kottulinsky Jenson Button Rosberg Extreme Molly Taylor Johan Kristoffersson Veloce Racing Jamie Chadwick Stephane Sarrazin X44 Christina Gutierrez Sebastian Loeb

VIDEO: Zo werkt het nieuwe Extreme E-kampioenschap