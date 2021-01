Extreme E verwelkomt opnieuw wereldkampioen Formule 1

Waar Hamilton zijn inbreng (voorlopig) beperkt tot het managen van een team, gaat Button net als Rosberg ook daadwerkelijk meedoen aan de competitie.

De aankondiging van JBXE komt slechts tien weken voor het eerste evenement van de XE-klasse, op 3 en 4 april in de woestijn van Saudi-Arabië. Tot dusverre hebben zich voor die eerste campagne tien teams aangemeld.

Niet geheel verrassend krijgt de auto van het JBXE-team dezelfde kleurstelling als de Brawn GP Formule 1-wagen waarmee de Engelsman in 2009 wereldkampioen werd. Veel wit en fluorescerend geel dus, dezelfde livery die we ook terugzien in de McLaren 720S GT3, de auto die Button gebruikt in het Britse GT kampioenschap en komend jaar ook in de nieuwe DTM te zien zal zijn.

In een eerste reactie laat hij weten trots te zijn om met JBXE aan het eerste Extreme E-kampioenschap mee te doen: “Een paar jaar geleden kreeg ik het off-road-virus te pakken, wat ertoe leidde dat ik met mijn eigen team deelnam aan een paar races, waaronder de Mint 400 en zelfs de Baja 1000. Rond diezelfde tijd hoorde ik voor het eerst over de plannen voor Extreme E. Ik heb het altijd met grote belangstelling gevolgd en Alejandro Agag [oprichter van de raceserie] is er met zijn team in geslaagd om een ongelooflijk resultaat neer te zetten.”

Door races te houden op unieke plekken in de wereld, hoopt de nieuwe raceklasse bewustwording te creëren voor de wereldwijde klimaatcrisis, een doel dat Button van harte steunt. “We willen natuurlijk strijden voor de overwinning, maar als collectief willen we ook aandacht vragen voor klimaatverandering, door op plaatsen te gaan racen die in de loop der jaren zijn beschadigd of getroffen door klimaatverandering.”

Agag is buitengewoon trots op de deelname van de oud-F1-coureur die dit seizoen als adviseur bij Williams aan de slag gaat. “Ik ben erg blij om met Jenson Button opnieuw een grote naam in de wereld van de autosport welkom te heten. Hij is een van de meest populaire coureurs in de sport en Extreme E geeft hem de kans om een van zijn lang gekoesterde passies uit te leven, om te strijden op het hoogste niveau in off-road racen.”

In de Extreme E is het de bedoeling dat een gemengd team aan de start verschijnt: Button moet zijn vrouwelijke co-piloot nog onthullen.