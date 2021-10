Opnieuw lagere rating voor Verstappen in game F1 2021

Gameontwikkelaars Electronic Arts en Codemasters hebben alle coureurs in de game F1 2021 een rating gegeven. Deze beoordeling is vooral van belang in de spelmodus My Team, waarbij de speler zowel de rol van coureur als die van teammanager speelt. Zelf ben je de eerste rijder, maar je moet dus nog wel een tweede rijder kiezen. Daarbij kan de rating nuttig zijn, want hoe hoger de rating, hoe beter de coureur presteert in de game. De beoordelingen worden gedaan op basis van de prestaties van het echte F1-seizoen 2021 en worden dan ook regelmatig van een update voorzien.

Bij het eerste meetmoment werden Lewis Hamilton en Max Verstappen op gelijke hoogte geschat met een rating van 95. Begin september werd Hamiltons rating bijgesteld naar 94, waardoor Verstappen de beste rijder in het spel werd. Later die maand ging de beoordeling van de Red Bull-coureur echter naar 93 en bij de update van 20 oktober zakt de rating verder naar 92. Hamilton behoudt intussen zijn beoordeling van 94 en blijft daarmee dus de sterkste rijder in F1 2021.

Verstappen is niet de enige rijder die zijn rating lager ziet worden ten opzichte van het vorige meetmoment van eind september. Het grootste verval is voor Pierre Gasly, die vanwege zijn botsing met Fernando Alonso in Turkije maar liefst drie punten inlevert en nu op 89 staat. Ook Alonso heeft fors ingeleverd en staat eveneens op een rating van 89, terwijl hij na de vorige update nog op 91 stond. Winst was er voor Kimi Raikkonen, die na zijn goede race in Rusland van 86 naar 87 klom.

Coureursratings F1 2021

Coureur Team Eerste rating Update 29 sept. Update 20 okt. Lewis Hamilton Mercedes 95 94 94 Max Verstappen Red Bull Racing 95 93 92 Valtteri Bottas Mercedes 92 91 91 Pierre Gasly AlphaTauri 90 92 89 Fernando Alonso Alpine 89 91 89 Lando Norris McLaren 91 89 89 Daniel Ricciardo McLaren 90 89 89 Sebastian Vettel Aston Martin 89 89 89 Charles Leclerc Ferrari 88 88 88 Carlos Sainz Ferrari 87 88 88 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 87 86 87 Sergio Perez Red Bull Racing 87 86 86 Esteban Ocon Alpine 86 84 83 Lance Stroll Aston Martin 83 83 83 George Russell Williams 84 82 82 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 79 80 80 Mick Schumacher Haas F1 76 79 79 Yuki Tsunoda AlphaTauri 82 78 77 Nicholas Latifi Williams 71 74 73 Nikita Mazepin Haas F1 67 68 67