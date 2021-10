Dubbel succes voor Team Redline in virtuele 6 uur van Spa

De tweede ronde van de Le Mans Virtual Series kende een chaotisch begin met verschillende incidenten. Zo kwamen Risto Kappet in de #18 R8G Esports-wagen en Arne Schoonvliet in de #31 Team WRT SIMTAG-bolide elkaar in de openingsfase tegen. Een ronde later was het weer raak, nu tussen Naquiv Azlan en Michele D'Alessandro in Les Combes. Al snel begon het veld zich te settelen, maar speelde ook het langzamere verkeer een rol. De GTE-wagens vochten niet alleen in hun eigen wedstrijd, ze vormden een extra obstakel voor de snellere deelnemers in de LMP-klasse.

In de slotfase van de race ging het duel om de LMP-overwinning tussen de #123 Team Redline-wagen van Kerkhof en Hani Alsabti in de #8 R8G Esports-auto. De twee hielden elkaar lang in de greep en uiteindelijk kwam het op de laatste pitstops aan. Alsabti moest voor een laatste portie brandstof binnenkomen terwijl Kerkhof de wedstrijd kon uitrijden. Daarmee pakte Team Redline weer een overwinning in de LMP-klasse, al was het in de voorgaande wedstrijd de inschrijving met onder andere Jeffrey Rietveld. De Nederlander kwam er deze keer niet aan te pas in de #70 Realtime Hydrogen Redline-wagen.

De tweede plaats was voor Tom Dillmann, Jesper Pedersen en Jernej Simoncic in de #4 Floyd Bykolles-Burst met Louis Deletraz, Nikodem Wisniewski en Kuba Brzezinski namens Rebellion GPX Esports op de derde plaats. Alsabti viel uiteindelijk nog van het podium, hij werd vierde met teamgenoten Gordon Mutch en Erhan Jajovski.

GTE: Van Buren scoort overwinning voor Team Redline

Rudy van Buren moest de wedstrijd van Monza eerder nog missen omdat hij zelf aan het racen was in de Porsche Carrera Cup Duitsland, maar zaterdag kwam de Nederlander dan wel in actie met teamgenoten Enzo Bonito en Kevin Siggy. Bij de start verloor Team Redline de leiding in de wedstrijd, maar langzaam maar zeker wist het drietal weer naar voren te komen. Dit was onder meer te wijten aan problemen bij de concurrentie.

De #88 Proton Competition Porsche ging aan de leiding en domineerde, maar coureur Dylan Pereira kreeg een drive through-penalty voor het veroorzaken van contact met de GR Wolves Racing-inschrijving. Daardoor lagen de beide Porsches van het fabrieksteam aan de leiding, maar Siggy kwam in de #71 BMW naar voren op een alternatieve strategie. De Sloveen wist de druk op te voeren bij de Amerikaanse leider Mitchell Dejong, maar moest tegelijkertijd ook brandstof sparen waardoor het niet echt tot een aanval kwam. Op het moment dat Kerkhof de wedstrijd in LMP naar zijn hand zette, greep Siggy de leiding in GTE. Beide formaties van Redline lagen zo aan de leiding, Siggy's voorsprong kwam niet meer in gevaar.

De beide fabrieks-Porsches eindigden op de tweede en derde plaats. Proton werd na de drive through vierde op een ronde achterstand voor de #55 BMW Team GB.

Uitslag LMP Le Mans Virtual Series, Ronde 2 op Spa

#123 Team Redline – 172 ronden #4 Floyd ByKolles-Burst +13.045 #1 Rebellion GPX Esports +13.473 #8 R8G ESPORTS +42.387 #22 GPX Rebellion Williams +58.838

Uitslag GTE Le Mans Virtual Series, Ronde 2 op Spa

#71 BMW Team Redline – 156 ronden #91 Porsche Esports Team +1.789 #92 Porsche Esports Team +46.135 #88 Proton Competition +1 lap #55 BMW Team GB +1 lap