Rast houdt Frijns met ultieme poging van tweede DTM-pole op Spa

Zaterdag werkte de DTM voor het eerst in 2020 een race af. Plaats van handeling was het historische circuit van Spa-Francorchamps, waar de DTM-rijders vandaag ook in actie komen. Gisteren pakte Robin Frijns zijn eerste pole-position in de klasse door de snelste tijd in de kwalificatie te rijden, maar in de race viel de Nederlander vanwege bandenproblemen terug tot de negende positie. De race werd gewonnen door teamgenoot Nico Müller, die vanaf de tweede plaats was vertrokken. De zondag biedt echter nieuwe kansen voor alle coureurs en dus is er voor Frijns de mogelijkheid om revanche te nemen voor zaterdag, te beginnen in de kwalificatie.

Daarin liet de Audi-rijder zich wederom van zijn beste kant zien. In zijn eerste run noteerde Frijns een 2.04.868, waarmee hij vier tienden van een seconde sneller was dan merkgenoten Müller en Rast. Daarna volgde nog een tweede run, waarin vrijwel alle rijders hun beste tijd verder wisten te verbeteren. Sheldon van der Linde klom namens BMW naar de tweede positie, Mike Rockenfeller sloot met zijn Audi aan op P3 en vervolgens zagen beide rijders Müller weer langszij komen. De Zwitserse winnaar van de eerste race schoof op naar P2, voordat Frijns zijn eigen tijd verder aanscherpte tot 2.04.484.

Nog één rijder kon daarna echt de aanval inzetten op Frijns en dat was Rast. Hij had 2.04.199 nodig voor zijn laatste ronde op Spa-Francorchamps en daarmee veroverde de tweevoudig kampioen zijn eerste pole van 2020. Frijns moet ditmaal genoegen nemen met de tweede startpositie, gevolgd door Müller en Van der Linde. Philipp Eng en Timo Glock zorgen ervoor dat BMW de posities vier, vijf en zes bezetten op de startgrid, met Jamie Green en Marco Wittmann op de zevende en achtste posities. Lucas Auer start later vandaag vanaf de negende positie, Mike Rockenfeller completeert de top-tien.

De tweede race van het eerste DTM-weekend van 2020 wordt later vandaag om 13.30 uur verreden.