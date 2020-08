Rast wint tweede DTM-race op Spa, Frijns naar podium met P3

Daags na de opening van het DTM-seizoen werkte de klasse een tweede race af op Spa-Francorchamps. ’s Ochtends verzekerde regerend kampioen René Rast zich van zijn eerste pole van het seizoen door Robin Frijns af te troeven. De polesitter kwam ook prima weg en behield de leiding, maar dat kan niet van Frijns gezegd worden. Nog voor de eerste bocht kwam Nico Müller, de winnaar van zaterdag, aan hem voorbij. Mike Rockenfeller zorgde er intussen voor dat Audi de eerste vier posities zou bezetten door voorbij te gaan aan Sheldon van der Linde, de beste BMW-rijder op P5.

Het voorste Audi-trio zou in de openingsfase langzaam maar zeker weglopen bij Rockenfeller en de overige achtervolgers en onderling begonnen ze ook de strijd met elkaar aan te gaan. Müller besloot dat hij genoeg gezien had achter Rast en ging in de vierde ronde eenvoudig aan hem voorbij, waarmee hij de leiding overnam. Weglopen lukte niet, want Rast en Frijns lieten hun achterstand niet verder oplopen dan zo’n drie seconden. Daarachter werd het Audi-feestje nog groter, want Green klom vanaf de achtste positie langzaam op richting de vijfde positie. Daarmee bezette de fabrikant uit Ingolstadt de eerste vijf posities.

Rockenfeller was van het voorste vijftal de eerste rijder die de pits bezocht en dat deed hij in de twaalfde ronde. De volgende ronde opende Frijns de aanval op Rast, die nog dezelfde ronde de pits bezocht voor zijn pitstop. In de veertiende ronde volgde Müller dat voorbeeld en in de zestiende ronde was Frijns de laatste die zijn stop maakte. Het lukte de Nederlander ternauwernood om de derde positie te verdedigen ten opzichte van Rockenfeller, die daarna onder druk kwam te staan van Green. De definitieve aanval van Green op Rockenfeller volgde in ronde 20, en een ronde later wisselde ook de leiding weer van eigenaar. Rast wist het gaatje naar Müller te dichten en ging op Kemmel Straight met DRS aan de Zwitser voorbij.

Aanvankelijk sloeg Rast een klein gaatje, dat uiteindelijk weer werd gedicht door Müller. Tot een aanval kwam het niet meer in de slotfase en Rast kwam daardoor als winnaar over de finish. Op vier tienden werd Müller tweede, terwijl Frijns zijn achterstand na de pitstop nog halveerde en op 5,3 seconden als derde over de meet kwam. Green werd op 11 seconden vierde en Rockenfeller completeerde de top-vijf, die volledig uit Audi’s bestond. Van der Linde was op P6 de beste BMW-rijder, gevolgd door Loïc Duval, Lucas Auer, Jonathan Aberdein en Marco Wittmann op de tiende positie.

Het DTM-seizoen 2020 gaat over twee weken verder met de eerste van twee ontmoetingen op de Lausitzring. Tussen 14 en 16 augustus wordt er geracet op de korte versie van het circuit.