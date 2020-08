TT Circuit Assen verwelkomt weer fans tijdens DTM-races

COVID-19 gooide de plannen van de DTM eerder dit seizoen flink in de war, maar de organisatie heeft een alternatief wedstrijdprogramma op poten weten te zetten. De eerste races daarvan werden afgelopen weekend gehouden op Spa-Francorchamps. Het TT Circuit heeft haar plek op de DTM-kalender weten te behouden, maar lange tijd was onduidelijk of er dan ook publiek aanwezig kon zijn. Organisator Lee van Dam liet meermaals in gesprek met Motorsport.com weten zich in te zetten voor de aanwezigheid van publiek. Vrijdag kwam de bevestiging dat er ook daadwerkelijk volk toegelaten gaat worden tijdens de DTM-races in het eerste weekend van september.

Per dag worden maximaal 10.000 toeschouwers toegelaten op de tribunes. Het gaat om zes tribunes in totaal, die normaal gesproken goed zijn voor een capaciteit van 50.000 zitplaatsen. De taluds rond het circuit blijven afgesloten, hetzelfde geldt ook voor de paddock. Kaarten moeten voorafgaand aan het raceweekend gereserveerd worden, er wordt gewerkt aan een ‘uitgekiend verkeersplan’ om het toegestroomde publiek zo goed mogelijk te begeleiden. Het is niet alleen de eerste race voor de DTM dat er weer publiek welkom is, het is ook voor het TT Circuit de eerste keer in meer dan een half jaar dat er weer toeschouwers toegelaten worden op het TT Circuit.

“Als organisator van de DTM-races in Assen hebben wij samen met onze partners een COVID-19-plan opgesteld”, aldus Van Dam. “Een groot voordeel is dat het TT Circuit Assen een enorme oppervlakte kent met zeer veel tribunecapaciteit. Het circuit beschikt onder meer over de langste tribune van Europa. Wij verdelen het publiek over alle tribunes met vaste zitplaatsen op een verantwoorde afstand, met bij iedere tribune voldoende parkeergelegenheid."

DTM-voorzitter Gerhard Berger sluit zich aan bij de woorden van Van Dam: “We kunnen niet wachten om eindelijk weer te mogen racen voor toeschouwers. DTM kende een sterke seizoensstart in Spa-Franchorchamps en vele fans waren hiervan getuige via de TV-uitzendingen. Maar bij een race hoort publiek, niet alleen in Assen, maar hopelijk ook bij de nog resterende DTM-races in Duitsland.”