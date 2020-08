Frijns verovert op Spa eerste pole van DTM-seizoen 2020

Na een lange onderbreking vanwege het coronavirus mochten de DTM-coureurs zaterdagochtend eindelijk beginnen aan hun eerste kwalificatie van 2020. De twintig minuten durende kwalificatiesessie werd verreden op een her en der nog wat vochtig Spa-Francorchamps, maar de natte plekken leken niet echt problemen op te leveren voor de coureurs. Dat gold in de eerste run in ieder geval voor Nico Müller, die met 2.06.353 de snelste tijd op de klokken zette. De Zwitser voerde daarmee een vijftal Audi-coureurs aan, met Loïc Duval, René Rast, Mike Rockenfeller en Jamie Green op de posities twee tot en met vijf.

In de laatste vijf minuten gingen alle rijders nog een keer zitten voor een snelle ronde en daarbij bleef de tijd van Müller niet staan. Eerst dook regerend kampioen Rast bijna een halve seconde onder de tijd van zijn merkgenoot, die op zijn beurt meteen counterde met een 2.05.742. De pole-position ging echter naar Robin Frijns. In de eerste run wist de Nederlander geen potten te breken met slechts de elfde tijd, maar een uiterste inspanning tijdens zijn laatste ronde bracht de Audi-rijder op 2.05.625 en dat bleek voldoende voor pole, zijn eerste in de Duitse toerwagenklasse.

Aan het front is het een feestje voor Audi, want de fabrikant uit Ingolstadt bezet de eerste vier plaatsen op de grid. Müller bezet op een tiende van Frijns de tweede positie, gevolgd door Rast en Rockenfeller. De beste BMW-coureur was Sheldon van der Linde, die op P5 al meer dan zes tienden van een seconde toegaf op Frijns. Timo Glock deelt later op zaterdag de derde startrij met merkgenoot Van der Linde, terwijl Duval en Marco Wittmann vanaf de vierde rij vertrekken. De top-tien wordt afgesloten door Lucas Auer en Phillipp Eng. Debutant Robert Kubica, vorig jaar nog F1-coureur bij Williams, kwam niet verder dan de veertiende en voorlaatste tijd in de kwalificatie. Alleen mede-nieuwkomer Harrison Newey was langzamer.

De eerste DTM-race op Spa-Francorchamps begint later vanmiddag om 13.30 uur. Frijns jaagt dan op zijn eerste zege in de klasse.