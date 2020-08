Müller opent DTM-seizoen met dominante zege op Spa, Frijns P9

De DTM zou in 2020 oorspronkelijk niet op Spa-Francorchamps racen, maar door de coronaviruspandemie ging de kalender op de schop en daarom wordt het seizoen dit jaar geopend op de omloop in de Ardennen. Robin Frijns kwalificeerde zich op zaterdagochtend naar zijn eerste pole-position in de klasse en bij de start kwam de Audi-rijder goed weg. Hij behield de leiding en zag in zijn spiegels hoe René Rast en Nico Müller een strijd uitvochten om P2. Rast ging even aan zijn rivaal voorbij, maar in de aanloop naar Eau Rouge sloeg Müller terug. Aan het eind van de eerste ronde waren de eerste vier posities ongewijzigd, met het Audi-kwartet Frijns, Müller, Rast en Mike Rockenfeller, gevolgd door Timo Glock als beste BMW.

De voormalig F1-coureur ging in de eerste ronde al voorbij merkgenoot Sheldon van der Linde, die in de tweede ronde snelheid verloor en naar de pits moest komen. Hij bleef in de race, maar wel met een achterstand van drie ronden. Vooraan bevestigde Audi dat het er momenteel beter voor staat dan BMW: het voorste kwartet liep weg bij Glock, die in de vijfde ronde Marco Wittmann, Loic Duval en later ook Jamie Green voorbij zag komen. De Audi’s aan het front begonnen ook met elkaar te strijden, waarbij Müller de leiding overnam van Frijns. Daarna sloeg hij meteen een gat naar de Nederlander. In de tiende ronde nam Rockenfeller de derde plek over van Rast, die nog dezelfde ronde zijn eerste pitstop maakte.

Dat leek in eerste instantie een goede zet, want Frijns kwam een ronde later na zijn eigen stop achter Rast terug op de baan en nadat iedereen zijn pitstop had gemaakt, bleek de regerend kampioen dus tweede te liggen. Aan het front waren er geen zorgen voor Müller, die een comfortabele voorsprong opbouwde. Zorgen kwamen er wel voor Rast, die moeite had met de hoge bandenslijtage en daardoor in ronde 20 in een klap Frijns en Rockenfeller voorbij zag komen. Rockenfeller was netto de winnaar van het duel, want hij passeerde ook Frijns en klom dus op naar P2, terwijl Rast aan het eind van ronde 20 wederom een pitstop moest maken.

Ook de Nederlandse polesitter kreeg te kampen met problemen met zijn banden en werd zodoende gepasseerd door Duval en Green, die daarna de jacht openden op Rockenfeller. In de 24ste ronde lukte het beide Audi-rijders om hun merkgenoot te passeren, terwijl het onderlinge duel tussen Duval en Green een ronde later in het voordeel van Green werd beslist.

Dat gebeurde ver achter winnaar Müller, die een dominante vertoning met 19,5 seconden voorsprong op Green afsloot. Duval mag als nummer drie mee naar het podium, gevolgd door Rockenfeller en Rast. Audi bezette daarmee de volledige top-vijf. Phillipp Eng bekroonde een strategisch goede race met de zesde plek voor BMW, gevolgd door Lucas Auer, Glock en Frijns op een teleurstellende negende positie. In de slotfase kon hij geen vuist meer maken op zijn versleten banden. De top-tien werd voltooid door Jonathan Aberdein.

Morgen komen de DTM-rijders wederom in actie op Spa-Francorchamps. De kwalificatie voor die race start om 10.45 uur.