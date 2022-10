Van der Linde pakt titel in DTM, Wittmann wint slotrace

Sheldon van der Linde begon de laatste race van het DTM-seizoen als leider in het klassement, met twee punten voorsprong op Lucas Auer. René Rast had ook nog een kleine kans op het kampioenschap, nadat de drievoudig kampioen eerder op de dag de pole-position veroverde en met de bijbehorende drie bonuspunten zijn achterstand op koploper Van der Linde verkleinde tot achttien punten. Waar Rast vanaf P1 mocht vertrekken, kwamen Van der Linde en Auer in de kwalificatie niet verder dan respectievelijk P6 en P11.

Ondanks de interessante startopstelling bleef een heroïsche ontknoping uit. Rast raakte bij de start direct de leiding kwijt aan de als vierde gestarte Marco Wittmann, terwijl Van der Linde eigenlijk geen moment hoefde te vrezen voor Auer. Uiteindelijk finishte Van der Linde achter nummer twee Rast als derde en bleef Auer steken op P7. Daarmee bezorgde de Zuid-Afrikaan BMW de eerste titel in de DTM sinds 2016. Destijds was Wittmann de gevierde man.

Wittmann kon ook deze keer juichen, al was het ditmaal voor het dagsucces. Hij hield Rast achter zich na een mooi gevecht en pakte zo de winst in de laatste race. Na de pitstops maakten Wittmann en Rast er een mooie strijd van, waarbij laatstgenoemde de koppositie ook even overnam. Rast maakte echter een foutje in bocht 5, waardoor Wittmann de macht kon heroveren. Deze gaf hij in het restant van de wedstrijd niet meer uit handen.

Uiteindelijk won Wittmann met 4,4 seconde voorsprong op Rast. Daar weer tien seconden achter finishte Van der Linde als derde, waarna zijn titelfeest kon losbarsten. Dit mede omdat Auer op 41 seconden van de winnaar strandde op P7.

De uitslag van de DTM-seizoensfinale in Hockenheim: