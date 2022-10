Rast krijgt pole voor DTM-finale na afgebroken kwalificatie

Internationale media over de tweede Formule 1-wereldtitel van Max Verstappen

Max Verstappen heeft zich in Japan op dominante wijze voor de tweede keer tot wereldkampioen Formule 1 gekroond. De Grand Prix op Suzuka kende echte een bizarre ontknoping, waarbij er onduidelijk ontstond over de punten. Zoals gebruikelijk blikken we met de internationale media terug op de wedstrijd.