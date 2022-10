De race kende een behoorlijk chaotische openingsfase. Een crash van Arjun Maini, die van achteren werd aangetikt, en een touché tussen Luca Stolz en Kelvin van der Linde, waarbij laatstgenoemde het volledige loopvlak van een band verloor, in de eerste ronde leidden tot een safety car-fase. Het veld werd in de zevende ronde weer losgelaten, maar daarbij ging het helemaal mis.

Philipp Eng en Nico Müller maakten contact in de eerste bocht. Zij konden hun weg vervolgen, maar veroorzaakten wel een crash achter zich. Daarbij vonden Clemens Schmid, Rolf Ineichen en Mariuz Zug hun Waterloo. Een paar bochten verderop was er nog meer chaos, wat de wedstrijdleiding deed besluiten om de rode vlag voor een periode van ongeveer 45 minuten uit te hangen.

Thomas Preining en David Schumacher vochten richting bocht 8 om positie, maar raakten elkaar en vlogen hard van de baan. Dat gold ook voor Dennis Olsen, die van achteren een tik leek te krijgen van Ricardo Feller. De Noor belandde hard in de muur, waarbij de vlammen uit zijn Porsche sloegen en zelfs het motorblok uit de wagen kwam en op het asfalt belandde. Bij de herstart waren Maini, Olsen, Mikaël Grenier, Nick Cassidy, Zug, Ineichen, Feller, Preining, Schmid en Schumacher er niet meer bij, maar het belangrijkste is dat alle betrokkenen vooralsnog geen zware blessures opgelopen lijken te hebben.

Na de code rood voerde Lucas Auer het veld aan. De Oostenrijker had de pole-position veroverd, maar verloor de leiding bij de eerste herstart aan Marco Wittmann. Die vond in IndyCar-stijl plaats - twee auto’s naast elkaar - met bovengenoemde gevolgen van dien. Daarvan had de wedstrijdleiding geleerd, want bij de tweede herstart reed iedereen in lijn. Dat Auer de koppositie bij de tweede herstart terug kreeg, had te maken met de regel dat de tijdwaarneming een ronde wordt teruggezet bij een rode vlag.

Bij de tweede herstart hield Auer Wittmann wel achter zich en uiteindelijk zou de strijd om de winst ook tussen de coureurs van respectievelijk Mercedes en BMW gaan. Wittmann zette Auer voortdurend onder druk en deed in de 26ste ronde ook een inhaalpoging. Hij probeerde het aan de binnenkant van de hairpin, maar schoot door en moest de (virtuele) leiding derhalve weer aan Auer laten.

Vlak daarna pakte Auer ook de daadwerkelijke koppositie, door Dev Gore in te rekenen. De Amerikaan ging aan kop omdat hij zijn verplichte pitstop nog niet had gemaakt - en dat overigens ook niet zou doen. Omdat de virtuele nummer twee Gore minder gemakkelijk voorbijkwam, kon Auer zelfs een gaatje trekken naar de concurrentie en de winst veiligstellen.

Die virtuele nummer twee was inmiddels Sheldon van der Linde. De Zuid-Afrikaan herstelde zich daarmee uitstekend van een gridstraf van tien plekken - P6 werd P16 - wegens een overtreding van het bandenreglement. Van der Linde reed een sterke inhaalrace en passeerde merkgenoot Wittmann in de slotfase om zo P2 te pakken. Wittmann eindigde als derde, voor Gore. Of laatstgenoemde zijn vierde plek mag behouden is twijfelachtig, aangezien hij ogenschijnlijk geen pitstop heeft gemaakt.

René Rast werd vijfde, voor Philipp Eng en Mirko Bortolotti. De laatste verloor veel tijd bij zijn pitstop, waardoor hij duur puntenverlies leed in de titelstrijd. Müller, Stolz en Maximilian Buhk completeerden de top-tien.

In het klassement gaat Van der Linde nog steeds aan kop. Naast de achttien punten voor de tweede plek pakte hij ook nog het bonuspunt voor de snelste ronde, waardoor hij nu 149 punten heeft. Auer naderde hem tot twee punten. Rast en Bortolotti hebben met respectievelijk 128 en 121 punten ook nog een minimale kans op het kampioenschap, aangezien er zondag nog 29 punten te verdienen zijn. Dan eindigt het DTM-seizoen met de finale in Hockenheim.

De uitslag van de eerste DTM-race in Hockenheim: