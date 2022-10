Bij de race op zaterdag ontstonden er na de herstart in ronde zes drie verschrikkelijke ongevallen. Sommige rijders moesten naar het ziekenhuis voor een check. Een lange rode vlag-situatie volgde. BMW-coureur Philipp Eng is erg kritisch over het format en vindt dat er geen plek meer is voor de Indy-herstarts in de DTM. Bij deze herstarts beginnen de coureurs in rijden van twee aan de hervatting van de races.

Volgens Eng zijn coureurs te gretig om een voordeel te nemen na een safety car-periode. “Het was absoluut chaos en we moeten echt van de Indy-herstart af. Oké, het is dezelfde startprocedure als aan het begin van de race, maar nu heb je een andere mindset als coureur omdat je weet alleen meteen na de herstart plekken kan pakken. Als er een stemming zou zijn zou ik voor een herstart met één lange rij kiezen. Het neemt niets van de actie weg, maar er zouden niet zoveel hevige incidenten zijn als op zaterdag. Ik ben ook blij. Ik was betrokken bij twee incidenten. In bocht 1 tikte Nico Müller me rond en ik reed vlak achter het punt waar de grote crash ontstond. Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik een beetje bang was.”

Herstart met twee rijen niet gevaarlijk volgens DTM

In een lang interview na de race op zaterdag, zegt DTM-racedirecteur Scot Elkins dat de herstartprocedure niet de hoofdreden was van de chaos in bocht 8. “Het incident in bocht 8 had niks te maken met de herstart met twee rijen. Het incident in bocht 1 misschien wel. Voor mij was de crash in bocht 8 een typisch geval van waar er voorin en achterin iets gebeurt en dat de rijders daarop reageren. Olsen ramde op zijn remmen omdat hij zag wat er gebeurde en werd van achter geraakt. Dat is niemand zijn schuld. Ik denk niet dat [de manier van herstarten] fout is omdat het is wat we doen. Dat is hoe we racen en om heel eerlijk te zijn, ik had er een hoop vertrouwen in omdat we een aantal oefeningen deden tijdens de testen.”

Toen de race na de lange code rood weer begon, koos race controle ervoor om slechts in één rij te herstarten na de formatieronde om rijders een goed gevoel van de baancondities te geven. Elkins gaf meteen aan dat de Indy-stijl herstarts niet gevaarlijk zijn en dat de DTM altijd de optie heeft om de startprocedure te wijzigen, afhankelijk van de situatie. “De herstart in twee rijden is onderdeel van het DNA van de DTM. Het is hoe we starten. Ik denk niet dat het onveilig is. Het is onderdeel van wat we doen in de DTM. Ik denk dat het altijd zo is geweest en dat het zo moet blijven. Het is niet onveilig. Als de condities ons vragen om iets anders te doen, dan doen we dat. Zoals in Spa. Daar regende het en kozen we voor een rij omdat dat slim was.