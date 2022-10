Na een jaar afwezigheid vanwege deelname in de Formule E, keerde René Rast begin dit seizoen terug als coureur voor Abt. Rast werd in 2017, 2019 en 2020 al kampioen in de DTM-klasse, maar dat was nog voor het huidige GT3-tijdperk van de klasse In zijn comeback-seizoen was de Duitser tot de laatste race een uitdager voor het DTM-kampioenschap, maar hij moest het afleggen tegen concurrent Sheldon van der Linde van BMW.

Gedurende het laatste weekend in Hockenheim waren er een aantal serieuze klachten vanuit het Audi-kamp omtrent het Balance of Performance (BoP). Chris Reinke, directeur van Audi Sport Customer Racing, noemde de situatie op zaterdag in gesprek met Motorsport.com een “schijnvertoning”. De BoP werd vervolgens gedurende het weekend nog in het voordeel van Audi aangepast. In de race van zondag mochten ze met een grotere restrictor rijden.

Rast spreekt zich uit over de situatie, wanneer hij gevraagd wordt over het effect van deze grotere restrictor: “Ik denk dat het verschil vrij duidelijk was. Het is geen makkelijke taak om de BoP vast te stellen, want ze hebben niet altijd de juiste metingen. Je kan niet zeggen dat ze hun werk niet goed gedaan hebben”, concludeert de drievoudig DTM-kampioen.

Harde strijd tijdens laatste race

Rast moest de laatste race winnen om nog kans te maken op het kampioenschap. Na een start van pole-position, verloor hij de eerste plek vrijwel meteen aan Marco Wittmann van Walkenhorst BMW. Na een vroege pitstop van Rast reden de twee coureurs wiel aan wiel voor de overwinning, waarna Rast op voorsprong kwam. “Hij had nog koude banden en ik had het gevoel dat ik ervoor kon gaan. Ik kreeg de kans en we raceten hard tegen hard, maar wel eerlijk”, vertelde Rast.

De strijd was van korte duur toen Rast vervolgens wijd ging in bocht vijf. Wittmann nam de leiding over en Rast had niet meer de snelheid die zijn concurrent op de mat legde. Desondanks is Rast erg trots op wat hij en zijn team hebben bereikt dit jaar. "We kunnen trots zijn op wat we gedaan hebben dit jaar. We hebben bijna ieder weekend onze prestaties gemaximaliseerd, waardoor we toch de derde plek in het kampioenschap hebben bereikt."