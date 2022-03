Thiim maakt DTM-debuut met T3 Lamborghini

Tweevoudig WEC-kampioen Nicki Thiim treedt met zijn DTM-entree in de voetsporen van zijn vader Kurt, die in 1986 met een Rover Vitesse de DTM-titel veroverde. De 32-jarige gaat bij T3 een team vormen met Esmee Hawkey. Hij neemt de plek over van Esteban Muth, die de overstap maakt naar Walkenhorst BMW.

“DTM! Wat moet ik zeggen? De grootste droom uit mijn carrière wordt werkelijkheid”, meldt de dolenthousiaste Deen. “Ik ben opgegroeid met DTM. Tijdens mijn ontbijt, de lunch en het diner stond de televisie altijd op DTM. Mijn vader was mijn held, uiteraard. Ik ben blij om als eerste zoon van een DTM-kampioen hier te mogen gaan racen.”

Thiim werd fabrieksrijder bij Aston Martin na zijn GTE AM-winst in de 24 uur van Le Mans 2014. Hij werd een vast onderdeel van de fabrieksinzet in het FIA World Endurance Championship. In 2016 won hij de eerste klassetitel en herhaalde dat kunstje in 2019-2020.

Esmee Hawkey, T3 Motorsport Lamborghini Huracan Evo GT3 Foto: Gruppe C GmbH