Bortolotti maakt DTM-debuut in Assen met T3 Motorsport

TS Motorsport zal in Drenthe een derde Huracan inzetten. Vaste rijders Esteban Muth en Esmee Hawkey krijgen voor de zesde ronde van het DTM-kampioenschap gezelschap van Bortolotti, die daarmee debuteert in de Duitse raceklasse.

Bortolotti keerde na een kortstondig avontuur bij Audi dit jaar terug op het oude nest. De Italiaan die in 2017 al met Lamborghini kampioen werd in de Blancpain GT Series komt dit jaar uit in diens opvolger, de GT World Challenge Europe. Ook rijdt hij voor het Italiaanse merk in de ADAC GT Masters. In die kampioenschappen komt de 31-jarige coureur respectievelijk uit voor de teams van Orange 1 FFF Racing en GRT Grasser Racing. In de GT World Challenge won hij afgelopen weekend nog op de Nürburgring, waar hij zijn Lamborghini deelde met Andrea Caldarelli en Marco Mapelli.

"Een droom die uitkomt"

“Ik ben erg blij dat ik met T3 Motorsport mijn debuut mag maken in het eerstvolgende DTM-weekend”, vertelt Bortolotti. “Ik wil het team en Lamborghini bedanken voor deze kans en het vertrouwen. Ik volg de DTM al van kinds af aan. Dit is dan ook een droom die uitkomt, Het is ons doel om namens Lamborghini voorin mee te vechten in de DTM.”

TS Motorsport zette afgelopen weekend op de Red Bull Ring ook al een derde Huracan in. Deze werd in Oostenrijk bestuurd door Maximilian Paul, die er een dertiende en een elfde plek mee scoorde.

Door de toevoeging van Borolotti groeit de DTM-grid voor het raceweekend in Assen naar 21 auto’s. Christian Klien maakt er namelijk weer zijn opwachting in een McLaren. Voor de Oostenrijker wordt het zijn derde en tevens laatste geplande DTM-optreden dit seizoen.