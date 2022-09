Medewerkers slepen T3 Lamborghini voor rechter wegens wanbetaling

Aanvankelijk was T3 Motorsport, een klantenteam van Lamborghini, van plan om het hele DTM-seizoen af te werken met de ervaren Aston Martin-fabrieksrijder Nicki Thiim en Esmee Hawkey. Nadat Thiim na twee raceweekenden de stekker uit de samenwerking trok en in zijn kielzog ook sponsor Twin Busch vertrok, is de renstal niet meer op de baan verschenen bij de diverse DTM-races. De onvrede bij de medewerkers is inmiddels zo hoog opgelopen dat zij gerechtelijke stappen ondernemen tegen T3 Motorsport. Naar verluidt hebben 15 teamleden, waaronder (freelance) engineers en monteurs, gezamenlijk nog ruim 100.000 euro van het team tegoed. Dat gaat om uitbetalingen voor de DTM-races in Portimao en de Lausitzring, evenals de twee officiële tests in het voorseizoen. Sommige medewerkers zouden zelfs nog niet betaald hebben gekregen voor de 24 uur van Daytona van afgelopen januari.

De medewerkers zetten de stap naar de rechter vanwege vermoedens van fraude, omdat het bedrijf mensen heeft aangetrokken ondanks dat zij wisten dat er geen financiële middelen waren om ze ook te betalen. T3 Motorsport zou ook niet meer aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen, maar desondanks heeft het nog geen faillissement aangevraagd. Inmiddels is de aanklacht ingediend en dus gaat het Openbaar Ministerie de zaak onderzoeken. Als er sprake is van een strafbaar feit, dan onderneemt de staat juridische stappen tegen de verantwoordelijken. Motorsport-Total.com heeft T3 Motorsport verzocht om te reageren op de beschuldigingen, maar heeft daar nog geen antwoord op gekregen.

Eerder dit jaar werd al duidelijk dat T3 Motorsport in financiële moeilijkheden verkeerde. In de aanloop naar de race op de Lausitzring - wat de laatste race van het team bleek - verscheen de politie op het hoofdkwartier van de renstal vanwege het niet betalen van de verzekeringen. Sindsdien hebben teamleden meermaals geprobeerd om buiten de rechtszaal om geld te krijgen van T3, maar zij kregen nul op het rekest van het management. Vervolgens is geprobeerd om dat met een gerechtelijk bevel af te dwingen, maar hun werkgever heeft dit uiteindelijk afgewezen. Na een periode van ziekte vertelde teambaas Jens Feucht nog dat hij die afwijzing zou terugdraaien en hun claims zou erkennen, maar het team kwam nooit met geld over de brug. Ook een tweede gerechtelijk bevel werd door het team afgewezen, waardoor de teamleden een gang naar de rechter als laatste optie zien om alsnog hun geld te ontvangen.