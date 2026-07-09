"Alsof er met een vijl een stuk is afgeschaafd" - Waarom Thiim op de Norisring zo sterk is

Wat is het geheim van Nicki Thiim op de Norisring? De Comtoyou-coureur heeft in de Aston Martin op zijn favoriete circuit, waar hij in 2024 in de SSR-Lamborghini zijn tot dan toe enige DTM-zege had gevierd, beide polepositions en beide racezeges gepakt. En dat ondanks een aanpassing van de Balance of Performance (BoP) op zondag en succesballast in de tweede race. Dat lukte voor het laatst Thomas Preining in 2023 bij zijn titelwinst op Hockenheim.

"Je moet me eens een klap geven - living in a Dream!", kan de Deen, die nu ook halverwege-kampioen is, het zelf niet bevatten. Maar wat maakt hem in het "Frankische Monaco" zo snel? "Nicki is nog een echte oldschool-coureur, iemand voor wie circuits als de Norisring geschikt zijn, waar de muur de limiet is", zegt Mario Schuhbauer, die bij het Comtoyou-team het DTM-project leidt, na de historische eerste zege van Aston Martin in de DTM.

"Hij kan de limiet op de Norisring perfect inschatten, zat elke ronde tot op een millimeter van de muur", weet de Sauerlander, die al in 2024 bij Thiims SSR-zege op de Norisring als teambaas betrokken was. "Dat heb ik zo bij geen enkele andere coureur gezien."

David Schumacher: "Dat zag je alleen bij Nicki Thiim"

Indrukwekkend is dat de 37-jarige blijkbaar nooit over de limiet ging. "De buitenspiegels vertoonden lichte schuursporen. Hij heeft er als met een vijl een stukje af geraspt, maar het hele weekend is er bij hem nooit een buitenspiegel af geweest", valt Schuhbauer op. "Hij voelt zich hier blijkbaar gewoon op zijn gemak."

David Schumacher viel op dat Thiim in de kwalificatie bij de uitgang van de Dutzendteich-haarspeldbocht een ongebruikelijke lijn reed. "Hij rijdt hier heel krap, blijft ook altijd heel dicht bij de muur om de luchtweerstand langs de muur te verminderen", aldus de ex-DTM-coureur bij ran.de. "Ik had gedacht dat we dat bij meerdere mensen zouden zien, maar je zag het alleen bij Nicki Thiim."

Naast de muren, die op de Norisring snel het einde kunnen betekenen, zoals Landgraf-Mercedes-coureur Tom Kalender zaterdag moest ervaren, is ook de remfase op de Norisring beslissend. "Ook op de rem neemt hij veel risico en remt hij laat, maar hij brengt het altijd precies goed en raakt de limiet exact. Hij zat er nooit overheen", valt Schuhbauer op.

Thiims Norisring-geheim? "Ik verklap niets"

Maar wat zegt Thiim zelf over zijn kracht op de Norisring? "Je hebt hier dikke ballen nodig", zegt de "Viking" bij ran.de met een glimlach - en wijst erop dat de Norisring een "rijderscircuit" is, ook al wordt het met zijn slechts vier bochten vaak onderschat(SPONSORED LINK: Scoor nu tickets voor het DTM-seizoen 2026!).

"Het gaat meer om de finetuning - niet alleen in de rechtervoet, maar ook in de linker, omdat hier zo veel geremd wordt. Je krijgt in de auto bijna kramp, omdat je op dit korte circuit simpelweg zo vaak zo veel kracht bij het remmen moet leveren. Omdat de ronde zo kort is, gaat het er alleen om die kleine details te optimaliseren."

Millimeterarbeit: Nicki Thiim findet auf dem Norisring genau das richtige Maß Foto: ADAC Motorsport

Dat allemaal voor elkaar krijgen is "de sleutel", zegt Thiim, die het circuit goed kent van talrijke optredens in de Porsche-Carrera-Cup Deutschland en al in 2015 pole en beide racezeges pakte. Of hij niet een paar trucs kan verklappen? "Ik verklap niets", antwoordt hij. "Het zijn vier bochten - en een stratencircuit met hobbels. Met wat ervaring weet je waar je het best moet rijden. Je rijdt soms vreemde lijnen. Meer verklap ik niet."

Waarom de remfase op de Norisring zo tricky is

Hoe Winward-Mercedes-coureur Maro Engel, die zaterdag tweede werd en Thiim ook in het kampioenschap op de hielen zit, op Thiims uitspraak reageert? "Ik had het genoegen om hem twee jaar geleden en nu weer de hele race lang te volgen. Een paar dingen zijn me opgevallen: ik denk dat hij behoorlijk sterk is in bocht één, twee, drie en vier", grapt hij.

Dat de coureurs op de Norisring vanwege de hobbels "vreemde lijnen" rijden, heeft ook te maken met het ABS dat in alle GT3-auto's is ingebouwd. Want om in de remfase op de oneffenheden een blokkerend wiel te voorkomen, grijpt het ABS in en laat het de rem los, waardoor je enkele meters weggeeft. Dat kan in een duel zelfs tot een aanrijding leiden, omdat de remwerking wegvalt.

Ook de rijkunst speelt daarbij een rol, want de topcoureurs remmen precies zo dat het ABS niet ingrijpt - en ze daardoor de remfase zelf onder controle hebben.