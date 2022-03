Red Bull maakte afgelopen jaar met een ‘eigen’ team haar debuut in de DTM. De Ferrari’s werden gerund door AF Corse, maar waren volledig in de kleuren van Red Bull en AlphaTauri gespoten. Red Bull-protegé Liam Lawson deed lange tijd mee om de titel, maar werd in de slotrace het slachtoffer van een doldrieste actie van zijn titelrivaal en bleef met lege handen achter. Dit jaar focust Lawson zich volledig op het FIA Formule 2-kampioenschap. Zijn plek in de Ferrari wordt ingenomen door Felipe Fraga. De tweede wagen, in de kleuren van AlphaTauri, werd vorig jaar bestuurd door Alex Albon. Door zijn terugkeer naar de Formule 1 moest ook voor dat plekje een nieuwe rijder gezocht worden. Dat wordt Nick Cassidy.

Fraga heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met GT3-auto’s, onder meer in de GT World Challenge Europe en het IMSA WeatherTech SportsCar Championship. De 26-jarige zal vermoedelijk dit jaar met Ferrari aan de start staan van de 24 uur van Le Mans met privateer Riley Motorsports. Het Italiaanse merk heeft echter niets te zeggen over de line-up van Red Bull in de DTM.

#74 Riley Motorsports Ligier JS P320: Felipe Fraga Foto: Chris duMond / Motorsport Images

Super GT-, Super Formula-kampioen en Formule E-coureur Cassidy reed vorig jaar op de Norisring als vervanger van Albon en liet een goede indruk achter. Hij zal maximaal zes van de acht evenementen voor zijn rekening nemen. Een van de DTM-weekenden clasht met het WEC, waar de Kiwi in actie komt met AF Corse in de GTE-Am. De DTM-opener in Portugal clasht met de Formule E-race in Monaco en de race op de Norisring valt in hetzelfde weekend als de eerste E-Prix in Vancouver. Het is nog onduidelijk wie die races als vervanger wordt opgeroepen.

De keuze voor dit duo is enigszins opvallend, aangezien beide rijders geen deel uitmaken van het Red Bull-talentenprogramma. Wel hebben ze persoonlijke sponsordeals met Red Bull en was het logo van het energiedrankenmerk in het verleden al te zien op hun helmen.

Nick Cassidy, Envision Racing Foto: Carl Bingham / Motorsport Images