"Ik stop ermee!": Thiim verliest zijn geduld na krachttoer van Preining

Nicki Thiim was woedend na zijn 18e startplaats in Oschersleben: de Comtoyou Aston Martin-coureur, die de leiding in de DTM verloor door als twaalfde te finishen in de race van zaterdag, klaagde dat Thomas Preinings dreigement om te stoppen gericht op de Balance of Performance (BoP) en Marco Wittmanns BoP-kritiek op de Norisring blijkbaar effect hadden gehad.

"Op dit moment laat ik de frustratie eruit, maar we hebben met plezier alle artikelen gelezen met meneer Wittmann en Preining - we stoppen ermee enzovoort," foetert Thiim tegenover ran.de. "Misschien moet ik dat ook doen - stoppen. Dan krijg ik hier misschien 50 kilo eruit gehaald en meer vermogen. Maar ja, sorry - ik ben nu gewoon gefrustreerd."

Hij vindt het oneerlijk dat de BoP nu tegen hem werkt na zijn twee zeges op de Norisring. "Je wordt gestraft omdat je een goede prestatie levert op een baan waar je simpelweg grote ballen nodig hebt," zegt hij, verwijzend naar het stratencircuit in Neurenberg, dat hem bijzonder goed ligt.

"Ik heb hier geen zin meer in - dan krijg ik meer vermogen!"

"Het is niet mijn probleem dat die jongens daar op de een of andere manier niet rond kunnen komen en dat daaruit een conclusie wordt getrokken en wij volledig worden afgeremd. Ja, nu ben ik natuurlijk degene die eronder lijdt. Nu sta ik hier en zeg ik dat ik stop," grijpt hij nu ook - zij het sarcastisch - naar het dreigen met stoppen.

"Ik heb hier geen zin meer in. Dan krijg ik meer vermogen op de wielen enzovoort," zegt hij, waarbij hij een verband ziet tussen Preinings dreigement om te stoppen in een interview met Motorsport-Total.com na de race van zaterdag op de Norisring en de BoP voor Oschersleben.

Hoewel de classificatie van de Aston Martin na de 18e plaats in de kwalificatie van zaterdag, 0,803 seconde achter Preining, licht werd verbeterd, boekte Thiim ook in de race niet echt vooruitgang, waardoor de kampioen halverwege het seizoen terugviel naar de derde plaats in het algemeen klassement achter Mercedes-AMG-coureurs Maro Engel en Lucas Auer.

"Kus mijn ...": Thiim voelde zich ook in de race benadeeld

Na vanaf de 18e plaats te zijn gestart, was Thiim al opgeklommen naar de 15e plaats, maar daarna bleef hij vastzitten achter Emil Frey Ferrari-coureur Matteo Cairoli. Door uitvallers schoven het duo op naar de elfde en twaalfde plaats.

"Bij de start een paar goede posities goedgemaakt, maar kus mijn ... - dat was een zware race," zegt Thiim na de finishvlag tegen ran.de. "Ik was vandaag ook de dikke in de klas met die 20 kilo. En een auto die al erg benadeeld is vergeleken met de anderen," herhaalde hij zijn onvrede over de BoP.

"Een paar punten is het maximale dat we konden meenemen. Qua tempo was er vandaag absoluut niets mogelijk. Nu gaan we samen in een kring zitten, een paar liedjes zingen en werken voor morgen," vertrouwt Thiim op galgenhumor.

Waarom de Aston Martin in de race zelfs zwaarder was

Ondanks een BoP-wijziging was Thiims auto in de race feitelijk 15 kilogram zwaarder dan in de kwalificatie. Dat komt doordat het Comtoyou-team als gevolg van de BoP-wijziging vijf kilogram ballast uit de gewichtskist in de cockpit mocht verwijderen, maar voor de race 20 kilogram moest laden. Dit is de succesballast voor Thiims zege op de Norisring.

In ruil daarvoor werd de turbodruk van de turbomotor licht verhoogd - over vrijwel het hele toerentalbereik. In het lage toerentalbereik mocht die met 0,02 bar worden opgeschroefd, en in het hogere bereik met 0,03 bar, wat een positief effect heeft op het motorvermogen.

De Aston Martin was niet de enige auto die profiteerde van de aanpassing: ook bij de BMW M4 GT3 Evo werd de turbodruk verhoogd - met 0,05 bar over het hele toerentalbereik, afgezien van het allerhoogste bereik. Daarentegen was er geen wijziging voor de Ferrari, waarvan het Emil Frey-team de classificatie al voor het weekend had bekritiseerd.