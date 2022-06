GT-veteraan Nicki Thiim werkte dit seizoen met T3 Motorsport samen in de DTM. De Deen heeft echter twee teleurstellende weekenden achter de rug. Tijdens het openingsweekend in Portimao eindigde hij op de twaalfde plaats en viel hij een dag later uit. Op de Lausitzring volgde hij de dertiende plaats op zaterdag op met nog eens een uitvalbeurt in de tweede race. Ook in de kwalificaties presteerde de nieuwe combi ondermaats.

Thiim is niet tevreden met de prestaties van het team, zeker omdat merkgenoot Mirko Bortolotti in de Grasser Lamborghini wel meedoet om overwinningen en de DTM-titel. Motorsport.com heeft vernomen dat Thiim de stekker uit het project heeft getrokken. Door het vertrek van de 33-jarige coureur heeft het team van Jens Feucht dit weekend helemaal geen wagens aan de start.

Dat komt omdat ook sponsor Twin Bush, die door Thiim meegebracht werd, in het spoor van de coureur vertrokken is. Het team uit Dresden had die financiële steun hard nodig, ook al omdat Esmee Hawkey in de andere Lamborghini het voorbije weekend zonder sponsoring reed na het plotselinge vertrek van ROKiT.

Lamborghini stemde er eerder dit jaar op het laatste moment mee in om T3 van fabriekssteun te voorzien. Een van de belangrijkste redenen was om de ervaring van Thiim te kunnen gebruiken. Het is niet duidelijk hoe die samenwerking er in het vervolg uit gaat zien.