Lawson doet goede zaken met tweede DTM-zege op Red Bull Ring

Eerder op de dag had Marco Wittmann zijn BMW op pole-position gezet voor het sluitstuk van het DTM-weekend in Oostenrijk. Bij de start behield de Duitser de leiding en sloot de als tweede gestarte Liam Lawson aan op P2. Wittmann bouwde een voorsprong van één seconde op ten opzichte van Lawson, maar dat gat bleek niet voldoende nadat beide coureurs de pitstraat hadden opgezocht voor nieuwe banden.

Wittmann kwam in de vijfde ronde als eerste van het leidende duo binnen, Lawson volgde een ronde later. Nadat ook de AF Corse-rijder van nieuw rubber was voorzien, kwam hij ruim anderhalve seconde voor Wittmann weer de baan op. In het restant van de wedstrijd zag Lawson de BMW van tweevoudig DTM-kampioen Wittmann voortdurend groot in zijn spiegels - de marge was nooit groter dan anderhalve tel - maar hij hield stand. Aan de finish was het verschil tussen de twee slechts 0,215 seconde, in het voordeel van Lawson.

Zo verliep de eerste DTM-race op de Red Bull Ring: Lawson boekt op Red Bull Ring tweede zege in DTM

Maximilian Götz pakte op vijftien seconden van Lawson de derde plaats, op acht seconden gevolgd door nummer vier Philip Ellis. Lucas Auer werd vijfde, voor klassementsleider Kelvin van der Linde. De Zuid-Afrikaan profiteerde van straffen voor Vincent Abril en Daniel Juncadella wegens het overschrijden van de track limits, wat hem de zesde plaats bezorgde. Arjun Maini, Abril, Maximilian Buhk en Timo Glock grepen de laatste punten. Alexander Albon streed met Glock om een puntenpositie, maar kreeg in zijn outlap een lekke band en moest daardoor nog een pitstop maken. Daardoor werd de Thai slechts zeventiende.

Kelvin van der Linde gaat in het klassement nog steeds aan kop, maar het verschil met nummer twee Lawson is geslonken tot twaalf punten: 147 om 135.

Uitslag van tweede DTM-race Red Bull Ring: