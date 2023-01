Al vroeg in de etappe van zaterdag kwam Van den Brink in de problemen. Nadat hij vrijdag een half uur verloor door een probleem met de versnellingsbak bleek er zaterdag weer iets niet pluis te zijn met het schakelsysteem van de Iveco Powerstar. “De sensor van de versnellingsbak was eruit gelopen”, legt Van den Brink uit. “Na zestig kilometer kwamen we stil te staan, we hadden ook geen achteruit meer. We moesten olie bijvullen en de laatste honderd kilometer reden we zonder dat we achteruit konden.” Daarmee was al veel tijd verloren. Van den Brink stempelde af met een achterstand van twee uur. “Er moest op de laatste twee duinen niets misgaan”, gaat Van den Brink verder. “Met onze ervaren bemanning is dat gelukt.”

Van den Brink maakte in het verleden als rijder vaak fouten omdat hij te wild reed en veel van het materiaal vroeg. Deze keer liet het materiaal hem in de steek, met name de laatste twee dagen waren pijnlijk. “We zijn natuurlijk teleurgesteld dat de bak ons in de steek laat”, stelt Van den Brink. “We hebben keihard gevochten en hebben niet opgegeven.” Senior heeft dan ook gemengde gevoelens na de dertiende rit. “Het is jammer, maar dit is de Dakar. We staan nu derde en morgen gaan we het afmaken. We hebben ons in de eerste week getoond. Nu moeten we het podium veiligstellen. Als dat lukt, kunnen we de rally met opgeheven hoofd verlaten.”

“Hebben geholpen, maar konden niets doen”

In die strijd om de laatste podiumplek is Mitchel van den Brink notabene de grootste concurrent. De coureur vierde zaterdagmorgen in het bivak van Shaybah zijn 21ste verjaardag en hoopte op dagsucces. Dat zat er door de problemen bij zijn vader niet in. “Na twintig kilometer verloren we mijn vader uit het zicht”, vertelt Mitchel. “We zijn om een duin gereden om hem te zoeken, we zagen ze met problemen staan. Onze monteur Jarno heeft nog geholpen. Daarna zijn we samen verder gereden, maar na twintig kilometer hebben we besloten door te rijden. De problemen waren nog niet voorbij, maar wij konden verder niets doen. We hebben onze spullen afgegeven en zijn verdergegaan.”

Van den Brink junior reed vervolgens naar de zesde tijd op 25.08 minuten van dagwinnaar Macik. Hij staat in het klassement op de vierde plek.

Team De Rooy-rijder Janus van Kasteren is met ruim een uur voorsprong de grote favoriet voor eindwinst.