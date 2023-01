Benavides verslaat Price en wint Dakar Rally 2023

In de afsluitende etappe over 136 kilometer klokte Kevin Benavides bij drie tussenpunten de snelste tijd. Hij kwam met een voorsprong van 55 seconden aan de finish op Toby Price en deed zo meer dan genoeg om op de laatste dag aan de leiding te komen in het klassement. Price begon de dag met twaalf seconden voorsprong, maar kon die niet verdedigen. Hij stelde wel de tweede plek in het klassement veilig. Skyler Howes eindigde achter Pablo Quintanilla op de vierde plek in de afsluitende rit, de Amerikaan reed zijn beste Dakar tot nu toe en sloot de wedstrijd af met de derde plek.

Benavides piekt op het juiste moment

Voor Benavides is het zijn tweede overwinning in de zwaarste rally ter wereld. Hij won in 2021 ook al. Benavides was net als Price en Howes eigenlijk op geen fout te betrappen gedurende de wedstrijd. De volledige rally hebben ze vooraan meegedaan in het klassement. Benavides stond de hele rally in de top-vier van het klassement en wist zijn verlies op de mindere dagen aardig te beperken.

Alleen in de laatste etappes ging de Argentijn vol in de aanval. In het klassement heeft hij de race gewonnen met een voorsprong van 43 seconden op Price, Howes eindigde op 5.04 als derde. Het podium wordt daarmee volledig bezet door coureurs uit de KTM-groep aangezien Husqvarna ook tot het Oostenrijkse imperium behoort. Voor KTM is het de negentiende eindzege.

Pablo Quintanilla was op 19.02 minuten achterstand de beste Honda-rijder in het klassement. Adrien van Beveren eindigde in zijn Dakar-debuut als Honda-fabriekscoureur op de vijfde plek. Luciano Benavides was de zegekoning van de Dakar Rally. Hij won de etappes zes, negen en elf. De jongere broer van Kevin Benavides eindigde mede daardoor op de zesde plek in het klassement. Daniel Sanders sloot de rally af op de zevende plek voor José Ignacio Cornjo en Lorenzo Santolino.

Romain Dumontier uit Frankrijk eindigde op de veertiende plek in het algemeen klassement en was de beste rijder in de Rally2-klasse.

De beide Nederlandse coureurs die van start gingen in de wedstrijd, haalden de finish ook. Wesley Aalderig debuteerde en eindigde op een keurige veertigste plek. Mirjam Pol eindigde op de 47ste plek in haar tiende deelname aan de Dakar Rally.