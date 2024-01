Dramatische Dakar-dag voor Van den Brink: "Een dagje dat alles niet lekker liep"

Na de eerste twee etappes in de Dakar Rally stond Mitchel van den Brink in een kansrijke positie voor het podium in het klassement bij de trucks, maar na de zondagse etappe ging er voorlopig een streep door de aspiraties. De dag stond bol van technische problemen en de achterstand op klassementsleider en titelverdediger Janus van Kasteren is opgelopen tot meer dan een uur. "We begonnen wel goed. We hadden al snel meerdere buggy's ingehaald. De eerste duinen waren prachtig en we hadden een goed ritme", verklaart de 21-jarige Harskamper, die maar korte tijd van het goede ritme kon genieten. "Het begon met een kapotte stuurpomp. Die hebben we gemaakt. Daarna kregen we te maken met een luchtlekkage en gingen de remmen kapot. Die hebben we ook gerepareerd en toen we net weer lekker reden bleek er een kist aan de rechterkant losgeraakt. Die hebben we met spanbanden weer vastgemaakt."

Eenmaal weer onderweg leek alles opgelost, maar dat was buiten de versnellingsbak van de Iveco gerekend. "We zaten in een lekker ritme toen die begon te haperen. Daar zat een storing in. Het was voor ons een dagje dat alles niet lekker liep", aldus een gedesillusioneerde Gelderse coureur. Ondanks alles was er voor de jongste Van den Brink genoeg om te genieten. "De proef was mooi en de duinen waren erg gaaf. Verder waren er vooral veel paden met stenen. De auto heeft het heel zwaar gehad." De dreun van het verliezen van tijd is na de etappe goed voelbaar bij de Nederlander, die nog altijd een podiumplaats voor ogen heeft: "Nu moeten we de truck goed na laten kijken door de monteurs in het bivak. Hopelijk kunnen we morgen [maandag] een etappe rijden met minder of geen problemen."

Wie dacht dat Van den Brink jr. de slechtste dag had, komt bedrogen uit. Zijn vader Martin had een nog vervelendere etappe. "We reden vanochtend in de duinen en kwamen in een duinpan terecht. We konden niet meer naar rechts en probeerden naar links te sturen. Dat lukte niet en we vielen om in de pan. Het was ook nog eens een vervelende plek om te liggen." Uiteindelijk hielp de Belg Dave Ingels het team weer overeind en lukte het Van den Brink senior om nog 25e te worden. "Voor ons geen probleem, wij rijden vooral om Mitchel te helpen."