Van Kasteren op drempel eindzege, kapotte bak voor Van den Brink

De ritzege van vrijdag was een belangrijke stap voor Janus van Kasteren, maar zaterdag deelde hij de genadeklap uit. In de 154 kilometer lange etappe bleef Van Kasteren grotendeels foutloos en kwam hij achter Martin Macik als tweede aan de finish. Zijn voorsprong moet ruim genoeg zijn om zondag de eerste Nederlandse Dakar-winnaar sinds Gerard de Rooy in 2016 te worden.

Martin van den Brink verloor al vroeg in de etappe tijd. Hij gaf bij het eerste tussenpunt na 34 kilometer al 26.54 minuten toe en viel volgens de organisatie na 56 kilometer weer stil met problemen. Van den Brink stond lange tijd stil op die plek. Motorsport.com heeft vernomen dat Van den Brink stilstond met een kapotte versnellingsbak, hij kwam op 2 uur, 13 minuten en 25 seconden achterstand aan de finish. Hij is zijn tweede plek in het klassement kwijtgeraakt aan Macik.

Jaroslav Valtr schoof een plekje door en kwam als derde aan de finish voor Pascal de Baar, die na zijn problemen op vrijdag weer meedeed. De Baar werd vierde op 14.56 minuten van Macik. Richard de Groot noteerde zijn beste resultaat met de vijfde plek. Mitchel van den Brink stond enige tijd stil bij zijn vader, maar kon niets doen. Hij kwam als zesde aan de finish met een achterstand van 25 minuten.

Claudio Bellina werd zevende, net voor de equipe Van de Laar. Zij lagen op koers voor het podium, maar verloren in de tweede helft van de proef meer dan een uur.

Snel meer.

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 13 - Trucks

Positie Coureur/monteur/navigator Team Tijd + verschil 1 Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda #501 - MM Technology 3u02m43s 2 Janus van Kasteren / Darek Rodewald / Marcel Snijders #502 - Team de Rooy +00.03.25 3 Jaroslav Valtr / Rene Kilian / Tomas Sikola #505 - Tatra Buggyra ZM Racing +00.10.31 4 Pascal de Baar / Stefan Slootjes / Marcin Krüger #507 - Riwald Dakar +00.14.56 5 Richard de Groot / Mark Laan / Jan Hulsebosch #510 - Firemen Dakar Team +00.16.11 6 Mitchel van den Brink / Jarno van de Pol / Moi Torrallardona #511 - Eurol Rallysport/Team de Rooy +00.25.08 7 Claudio Bellina / Bruno Gotti / Giulio Minelli #515 - MM Technology +00.41.09 8 Ben van de Laar / Jan van de Laar / Dolf Huijgens #512 - Fried van de Laar Racing +01.05.19