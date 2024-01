Nadat de start van de Dakar Rally niet helemaal soepel verliep, klom Mitchel van den Brink maandag al een stuk in het klassement. Dat was het begin van een serieuze opmars, want na zijn tweede plaats tijdens de vierde etappe gloort de top-vijf weer. Na afloop van de korte special stage van 299 van Al Salamiya naar Al-Hofuf vertelt de 21-jarige Harskamper dat er meer in had gezeten, want de leiding in de etappe was korte tijd voor hem. "We passeerden [Martin] Macik en Janus [van Kasteren] en toen moesten wij even zoeken naar een waypoint. Daardoor kwamen ze ons weer voorbij", legt de nummer zes van het klassement uit.

Dat het meetpunt wel bereikt werd, is van grote waarde geweest. Concurrent Macik liet er een paar schieten, waardoor er 31 strafminuten achter zijn naam stonden. "Macik heeft twee waypoints gemist. Dat kost veel tijd", aldus de Eurol Rallysport-man, die verder wel echt enorm genoten heeft van de etappe. "Het was een mooie etappe met een competitie tussen vier trucks", waarmee Van den Brink doelt op Van Kasteren, Macik, Ales Loprais en hemzelf. "In het laatste deel reden we in het stof van de koplopers, maar daar heeft iedereen - op de koploper na - last van. We zijn tevreden met een tweede plaats, op naar morgen!"

Vader Martin van den Brink heeft de laatste dagen zoveel meegemaakt, dat een goede eindklassering er niet meer in zit. Daarom heeft hij er ook voor gekozen om geen risico's te nemen in het tweede deel van de marathonetappe. "We wilden met zo min mogelijk schade in het bivak arriveren", vertelt de 53-jarige coureur, die uitkeek naar de finish. "De monteurs hebben gelukkig meer tijd om de truck te prepareren voor de etappe van woensdag." Volgens Van den Brink senior is die reparatietijd hard nodig, want ondanks het ontwijken van risico's bleef in de vierde etappe de truck niet heel. "We deden echt voorzichtig, maar net voor de neutralisatie hoorden we iets gerommel. Later bleek dat de rubbers van het verenpakket eruit zijn. We hebben de etappe met veel gehobbel afgemaakt. Morgen hopen we ons verder voorin te melden als de echte duinen weer in de route zitten."