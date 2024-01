Mitchel van den Brink herstelt zich tijdens vierde Dakar-etappe: "Heerlijk gereden"

Na een toch ietwat stroeve start van de Dakar Rally werd de derde etappe een betere voor Mitchel van den Brink. De Nederlandse truckrijder schoot niet bepaald uit de startblokken tijdens de maandagse special stage, maar door de duinensectie van het parcours kon de jonge coureur veel terrein goedmaken. Uiteindelijk noteerde de Gelderse rijder een vierde tijd, waarmee ook een sprong naar plek zeven in het klassement werd bewerkstelligd. Toch verliep ook deze etappe niet helemaal vlekkeloos. "Het was een zware dag voor het materiaal. Echt een slopende dag", begint de 21-jarige Van den Brink. "In het eerste deel verloren we een zijkist. We zijn gestopt om alles te controleren. Dat heeft heel wat tijd gekost."

Het vervolg van de etappe verliep een stuk beter. Ook het parcours paste goed bij de stuurmanskunsten van Van den Brink, die in voorbereiding naar de Dakar veel door de duinen van Marokko heen reed. "Naast veel paden met grote stenen kregen we ook duinen voorgeschoteld. We hebben die duinensectie heerlijk gereden. We haalden daar onder andere [Gert] Huzink en [Jaroslav] Valtr in. Ook konden we daar veel auto's passeren." Die inhaalacties bleken van groot belang voor de rest van de etappe. "We hadden geluk dat we een groot stuk vrij zicht hadden en dus geen last van al het stof van de auto's voor ons. Daar hebben we veel tijd goedgemaakt. We hebben, buiten het verlies van de zijkist, geen technische problemen gehad."

Na de finish mochten de monteurs direct de handen uit de mouwen steken, want in het alternatieve bivak was een maximale reparatietijd van twee uur toegestaan. Van den Brink is onder de indruk van de snelheid waarmee de truck weer in orde werd gemaakt. "Ze hebben keihard gewerkt en de truck is klaar voor het tweede gedeelte van de marathon. We gaan er weer voor."

Voor vader Martin van den Brink is duidelijk dat de derde positie tijdens de Dakar van 2023 niet geëvenaard kan worden. Ook in de vierde etappe kwam de 53-jarige drie uur na winnaar Ales Loprais over de streep en in het algemene klassement staat de tweede Eurol Rallysport-combinatie na vier dagen al op zes uur achterstand. Maandag was daar wel een goede verklaring voor, want zij hielpen het gestrande duo Lex Peters en Wouter de Graaff. Een vriendendienst, Peters was in het verleden navigator voor Van den Brink sr.