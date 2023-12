Op 5 januari gaat de wereldberoemde en loodzware Dakar weer van start. Bij de trucks wijst alles erop dat het een gevecht tussen de Nederlanders en de Tsjechen gaat worden. Een van de Nederlandse ijzers in het vuur is Mitchel van den Brink. De 21-jarige coureur zag vorig jaar tijdens de openingsdagen een goed resultaat al uit zicht raken, maar herstelde zich knap en werd vierde in de eindrangschikking. Dit jaar is er het een en ander veranderd en is het doel ook dan duidelijk. "We willen zo ver mogelijk vooraan rijden. Afgelopen jaar hebben we laten zien dat we dat kunnen", vertelt de coureur in een exclusief interview met Motorsport.com. "Voor de rustdag hadden we meerdere P2's en een etappeoverwinning gepakt dus ik denk dat we vooraan mee kunnen doen. Daar gaan we wel voor." Waar is de coureur dan mee tevreden? "Als we op het podium komen zijn we tevreden, maar we gaan voor het hoogst haalbare resultaat."

Een van de dingen die voor Van den Brink anders gaat zijn, is dat hij samen met zijn vader Martin op eigen benen staat. Vorig jaar reed het duo nog onder de vleugels van De Rooy waar ze het goed naar hun zin hebben gehad, maar de kans die na het wegvallen van het team met Jan en Ben van de Laar kwam, grepen ze met beide handen aan. Dat biedt volgens Mitchel van den Brink veel kansen voor een succesvolle Dakar. "We hebben het team zo ingericht dat we er snel bij kunnen zijn als er wat gebeurt. Mijn vader gaat zo dicht mogelijk bij mij rijden om ons van de nodige hulp te voorzien", vertelt de coureur, die benadrukt dat het doel is om ook met vader Martin zo ver mogelijk vooraan mee te doen. "Als je wil winnen, moet je keuzes maken. De afgelopen jaren was het altijd mijn vader geweest en nu zijn we op het punt gekomen dat dat gaat veranderen. Het mooiste zou zijn als we een 1-2 halen, maar door samen te werken proberen we zo hoog mogelijk te komen." Of winnen daarmee het doel is, dat wil de rijder niet hardop zeggen. "Maar ik denk wel dat het mogelijk is, maar dat is voor de andere concurrenten ook mogelijk." Voor de winst ziet de Eurol Rallysport-man dan ook vijf kanshebbers: "Martin Macik, [Ales] Loprais, Janus [van Kasteren], [Martin] Soltys, Gert Huzink en wij."

Het is voor Van den Brink een eenvoudige keuze geweest om met dezelfde navigator en monteur te rijden. "Met mijn monteur Jarno [van der Pol] werk ik heel veel samen. Hij werkt eigenlijk fulltime aan de truck en hij kent het door en door", vertelt de Harskamper. "Over Moi[ses Tarrallardona] zijn we heel tevreden. Ik moet zeggen dat de navigatie vorig jaar niet heel moeilijk was, die wordt dit jaar wat moeilijker begreep ik. Dan hoop ik dat zijn kwaliteiten het verschil kunnen maken." De organisatie van de Dakar liet al doorschemeren dat het inderdaad een moeilijker parcours gaat worden, maar dankzij Tarrallardona is Van den Brink er gerust op dat dat goed moet komen. "Moi maakt zelf ook routes en zet zelf rally's uit. Hij is ervaren, heeft bijvoorbeeld gewerkt met Sébastien Loeb bij ProDrive en met Gerard [de Rooy] heeft hij Dakar gewonnen. Ik durf wel te zeggen dat hij bij de top-tien van de beste navigators zit."

De truck waarmee ze aan de start gaan verschijnen is in grote lijnen gelijk aan die van vorig jaar, maar toch is volgens Van den Brink wel het een en ander anders. "We hebben zeker wat aangepast waardoor wij denken dat we er op vooruit gaan. Het zijn wat technische dingen, maar over het algemeen is het gewicht hetzelfde gebleven. Het concept werkt namelijk gewoon."

Fit en scherp dankzij TeamNL en KNAF

Ook de 48-uurs chrono challenge wordt met vertrouwen tegemoet gezien. "Ik kijk daar wel naar uit", vertelt de jonge coureur, die met name door het terrein waarover de trucks heen stuiven winst denkt te kunnen boeken. "Wij zijn sterk in de duinen. Ik kijk ook nooit tegen de duinen op, maar vind dat superleuk." Van den Brink vertelt hoe dat komt: "Ik ben het afgelopen jaar twee maanden in Marokko geweest en heb veel gereden. Je moet je voorstellen dat ik dit al vanaf mijn twaalfde doe. Daardoor voelt het niet meer spannend, maar kijk ik er naar uit." De lengte van de challenge is ook iets waar hij naar uitkijkt en vertelt ook hoe TeamNL en de KNAF hem daarbij helpen. Daar traint hij onder andere samen met Formule 2-coureur Richard Verschoor en Kas Haverkort, die afgelopen seizoen in het FRECA-kampioenschap actief was. Er wordt aan alles gedacht, van voeding tot training in hittekamers. "Door fit te zijn en scherp te blijven kan je veel problemen voorkomen, dus ik kijk wel uit naar die 48 uur. Laat maar komen!"

De komende weken, voordat het racegeweld in Saudi-Arabië losbarst, gaat Van den Brink ook met TeamNL nog flink aan de slag. "We hebben nog twee trainingskampen staan", vertelt de coureur. "De laatste wordt een trainingskamp unbreakable. Daar wordt je echt afgemat en moet je het uiterste uit jezelf halen. Dat lijkt me wel een goede voorbereiding." Met zijn 21 jaar is Van den Brink de jongste deelnemer aan de trucks. Daar hoopt hij dan ook de vruchten van te kunnen plukken tijdens de zware rally. "Vooral door mijn sportprogramma kan dat. Jarno en Moi zijn ook fit, dus we zijn drie fitte gasten."

Vorig jaar al snel einde podiumkansen

Vorig jaar reisde Van den Brink ook met hoge verwachtingen naar Saudi-Arabië af, maar al in een vroeg stadium van de loodzware rally ging het mis. "We begonnen wel sterk denk ik. In de proloog zetten we de tweede tijd neer achter de nummer één en verder hadden we sowieso wel aardig de gang te pakken. In de tweede stage, totdat we problemen kregen, ook", herinnert de Gelderlander zich. "Alleen toen hadden we vier lekke banden en dat was heel erg balen." Door de lekke banden verloor de jonge rijder ruim twee uur tijd in de klassering. Toch kijkt Van den Brink met een goed gevoel terug, mede dankzij de overwinning van toen nog teamgenoot Janus van Kasteren. "Over de hele rally hebben we elkaar goed geholpen. We hebben de hele tijd achter mijn vader aan gezeten en achter Janus, om die te helpen. Met als resultaat een mooi podiumresultaat denk ik, dat hebben we echt samen gedaan."