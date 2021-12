Tim en Tom Coronel: “Hebben er niet eerder zo goed voor gestaan”

Al heel wat jaren prijken de namen van Tim en Tom Coronel op de deelnemerslijst van de zwaarste uithoudingsproef voor mens en machine: de Dakar Rally. Dit jaar staat de tweeling naar eigen zeggen nog beter voorbereid aan de start. De concurrentie is echter hevig, waardoor het duo mikt op een plekje in de top-twintig van het eindklassement.

In tegenstelling tot voorgaande jaren komen de broers Coronel niet in actie met The Beast. De brute wagen is ingeruild voor de Century, een Zuid-Afrikaanse buggy. Het nieuwe materiaal moet qua snelheid een stap vooruit zijn. “Het was een mooi avontuur met The Beast, waarmee we vier jaar hebben gereden, maar het was ook wel een beetje op”, legt Tom de overstap uit. “Wij hebben genoeg ervaring om meer de competitie op te zoeken en de Century heeft die potentie ook. Voor Tim was het even een drempel, want The Beast was zijn kindje. Daar heb ik wel een beetje moeten duwen; we doen het samen en dus moesten we er ook samen achter staan. Dat is helemaal in orde hoor. Tim is hartstikke blij met de auto. We hoeven er niet meer over na te denken en hebben er geen omkijken naar gehad. Wel hebben we er een Coronel-sausje over gegoten en een aantal dingen veranderd zoals wij het graag willen. Tim had meteen een goed gevoel met de auto en ging ook meteen van acquit. Ik geloof dat we er niet eerder zo goed voor hebben gestaan bij de start.”

"Volgend jaar gaat echt het gas op de lepel"

Het tweetal gaat weer met de gebruikelijke aanpak de rally in. Rustig opbouwen, het gaspedaal intrappen waar mogelijk en geen onnodige risico’s nemen. Zeker in de eerste dagen hoeven de fans geen grote verrassingen te verwachten van de Coronelletjes: “Vergeet de top-tien”, waarschuwt Tom. “Ik verwacht dat we de eerste dagen ergens rond de top-25 zullen rijden en gaandeweg wat plaatsen opschuiven. Voor Tim wordt het de vijftiende Dakar, voor mij de tiende. Met die ervaring én de nieuwe auto hopen we in het bijzonder sterke deelnemersveld een gooi te kunnen doen naar een plaats die ergens tussen de vijftien en twintig ligt. Volgend jaar gaat dan echt het gas op de lepel.”