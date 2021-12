Tom Colsoul maakte zich op voor zijn zeventiende deelname aan de Dakar Rally. Hij zou samen met Guillaume de Mevius in de #308 Overdrive Buggy aan de start verschijnen. Helaas moet hij vanaf de zijlijn toekijken na een positieve coronatest. De Belg is de afgelopen dagen tweemaal getest door organisator ASO en in beide gevallen was het resultaat positief. Daarop volgde een bloedtest, waaruit bleek dat Colsoul inderdaad het virus met zich meedraagt en besmettelijk is. De ervaren navigator zit nu in quarantaine en zal de editie van 2022, die op 1 januari met een proloog begint, dus moeten missen.

“Precies tien jaar na mijn mooiste Dakar-herinnering - de winst met Gerard de Rooy - beleef ik nu mijn grootste nachtmerrie”, laat Colsoul weten via sociale media. “Ik vertrok negatief uit België en testte 24 uur later in Jeddah positief. Dit is te bizar om te begrijpen en te realiseren, maar het gevolg is dat ik niet zal deelnemen. Ik ben er kapot van. Laten we nu vooral naar de toekomst kijken. Ik wens alle deelnemers veel succes. Geniet van wat mijn zeventiende Dakar had moeten worden, ik duim voor jullie allemaal.”

Vorig jaar beleefde Colsoul ook al geen al te aangename Dakar. In de eerste week sloeg hij samen met Bernhard ten Brinke een aantal maal over de kop, waardoor de wagen was afgeschreven en het tweetal voortijdig huiswaarts kon keren.