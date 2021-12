Zesvoudig Dakar-winnaar Karel Loprais overleden

Karel Loprais maakte in 1986 zijn debuut in de Dakar Rally. Twee jaar later pakte hij al zijn eerste eindzege bij de trucks. De Tsjech, altijd uitkomend in een Tatra, schreef de jaarlijkse uithoudingsproef voor mens en machine uiteindelijk zesmaal op zijn naam. Ook in 1994, 1995, 1998, 1999 en 2001 zegevierde Loprais. In totaal haalde hij elf keer het podium. In 2006 verscheen Loprais voor de laatste maal aan de start. Daarna droeg hij het stokje over aan zijn neefje Ales, die sinds 2006 deelneemt. De jongeling heeft tot op heden nog geen eindzege weten te behalen. Wel finishte hij tweemaal als derde.

In een statement laat de familie weten: “Gisteravond is een van de grootste persoonlijkheden van de Tsjechoslowaakse en Tsjechische racerij op 72-jarige leeftijd, na een kort ziekbed, overleden. Boven alles was hij een geweldig en geliefd persoon. Hij sprak het liefst zo min mogelijk, en nog minder over zichzelf. Door zijn acties, prestaties, gedrag, kijk op het leven en ook zijn lach verdiende hij respect van zijn collega’s, tegenstanders, fans en het grote publiek. De naam Karel Loprais zal altijd verbonden blijven aan het succes van Tatra in de Dakar Rally.”