Shibalov wint zesde etappe, fors tijdverlies voor Van Kasteren

In de eerste week van de 44ste Dakar Rally gingen alle etappezeges bij de trucks naar het team van Kamaz en ook zondag was het in de eerste etappe na de rustdag weer prijs voor de Russische fabrikant. Nadat zijn drie stalgenoten in de eerste week de etappezeges hadden verdeeld was het zondag ook raak voor Anton Shibalov. De enige rijder van het Kamaz-kwartet die de Dakar Rally nog nooit heeft weten te winnen was de snelste in de klassementsproef van 402 kilometer tussen Riyadh en Al Dawadimi. Shibalov had ruim drieënhalf uur nodig voor de special en was aan de finish anderhalve minuut sneller dan stalgenoot Eduard Nikolaev.

Kamaz leek enige tijd aan de haal gaan met de eerste vier plaatsen in de daguitslag, maar daar besloot Martin van den Brink een stokje voor te steken. De coureur van Team De Rooy noteerde met een derde tijd zijn beste resultaat tot dusver deze rally, Met zijn oranje gekleurde Iveco gaf hij 4.25 minuten toe op de winnende tijd van Shibalov.

Ondanks de goede eindklassering van Van den Brink was het geen heel goede dag voor Team De Rooy, dat zijn best geklasseerde truck in het algemeen klassement flink wat tijd zag verliezen. Janus van Kasteren had na de eerste Dakar-week nog een podiumfinish in zicht, maar de Veldhovenaar kwam zondag al aan het begin van de etappe enige tijd stil te staan. Na een oponthoud van 20 minuten kon hij zijn weg weer vervolgen, maar in het restant van de etappe werd zijn achterstand nog eens verdubbeld waardoor hij in het klassement terugzakt naar de vijfde plaats op ruim anderhalf uur van klassementsleider Dmitry Sotnikov. Snelle assistentie Mitchel van den Brink bleef de hele tijd bij hem in de buurt.

Ondanks het tijdverlies vielen de problemen van Van Kasteren in het niet bij die van Maurik van den Heuvel. De ondernemer uit Boekel sloeg zondag voor het tweede jaar op rij namelijk over de kop met de truck van Team Dakarspeed. Dertig kilometer voor het einde ging het mis en sloeg de International op hoge snelheid twee keer over de kop. De crew bleef daarbij ongedeerd, maar de schade aan de truck is dermate groot dat de 44ste Dakar Rally voor Van den Heuvel tot een vroegtijdig einde lijkt te zijn gekomen.

Sotnikov ziet Nikolaev naderen

In de daguitslag was Sotnikov zondag met een vijfde tijd de langzaamste van de vier Kamaz-rijders, waardoor hij in het algemeen klassement nog maar vijf minuten voorsprong heeft op Nikolaev. Gert Huzink was met een zesde tijd de tweede Nederlander in de daguitslag. Ales Loprais klokte de zevende tijd en klom daardoor met zijn Praga ten koste van Van Kasteren naar de vierde plek in het klassement.

Uitslag trucks - Etappe 7

Pos. Nat. Coureur Merk Verschil 1. RUS Anton Shibalov Kamaz 03:33:17 2. RUS Eduard Nikolaev Kamaz +01m37s 3. NED Martin van den Brink Ivevo +04m25s 4. RUS Andrey Karginov Kamaz +06m39s 5. RUS Dmitry Sotnikov Kamaz +06m52s 6. NED Gert Huzink Renault +07m31s 7. TSJ Ales Loprais Praga +07m57s 8. CHL Ignacio Casale Tatra +08m19s 9. TSJ Martin Macik Iveco +13m10s 10. JAP Teruhito Sugawara Hino +17m59s - 12. NED Kees Koolen Iveco +25m04s 13 NED Pascal de Baar Renault +29m37s 14. NED Vick Versteijnen Iveco +31m58s 15. NED Richard de Groot Iveco +33m09s 16. NED Mitchel van den Brink Iveco +38m46s 17. NED Janus van Kasteren Iveco +38m49s 18. NED Ben van de Laar Iveco +40m29s - NED Egbert Wingens Iveco + - NED Ben de Groot DAF + - NED Gerrit Zuurmond MAN + - NED William de Groot DAF + - NED William van Groningen Iveco + - NED Maurik van den Heuvel International +