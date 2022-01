De openingsdag van de Dakar Rally stond vooral in het teken van een ellenlange verbinding met een passage bij het startpodium met tussendoor een korte proloog. De grote verschillen werden daar nog niet gemaakt, maar het had uiteraard wel invloed op het verloop van de eerste echte etappe met start en finish in Ha’il. In alle vroegte vertrokken 143 motorrijders voor de proef van 333 kilometer. Door zijn snelste tijd in de proef van zaterdag had Daniel Sanders de mogelijkheid om voor de vijftiende startplek te gaan in de eerste etappe. Het openen van de proef staat in deze fase van de rally gelijk aan tijdverlies en de snelste mannen van zaterdag kozen derhalve voor een plek zo laag mogelijk. Het betekende dat de pool Maciej Gizma het spits mocht afbijten, maar hij werd al snel bijgehaald door de andere snelle mannen.

De moeilijkheid in de proef zat vooral na de tankstop op kilometer 200. Daar gingen deelnemers het mulle zand in en was het navigeren een stuk lastiger dan in het eerste deel. Vooral de mannen vooraan hadden daar last van, niet de minste namen: oud-winnaar Toby Price, uittredend kampioen Kevin Benavides, Honda-coureur Joan Barreda en Andrew Short waren de voornaamste slachtoffers. Zij verloren allemaal meer dan een half uur door het zoekwerk in deze fase van de proef. Daardoor kwam voormalig strandracer Adrien van Beveren fysiek aan de leiding in de etappe die hij vanaf de tiende startplek begonnen was. De Fransman had op zijn beurt ook al wat tijd verloren en zo kon het gebeuren dat Daniel Sanders andermaal een gevoelige tik uitdeelde. De GasGas-rijder uit Australië gebruikte zijn startpositie optimaal om opnieuw naar winst te rijden. Na ruim drie en een half uur was hij de snelste man aan de meet met een voorsprong van twee minuten op Honda-man Pablo Quintanilla. Matthias Walkner kende ook een goede dag, hij werd derde. De Oostenrijker gaf al wel elf minuten toe op Sanders. Van Beveren eindigde op de vierde plek.

Wanneer de toprijders problemen hebben met het vinden van het juiste spoor, komen er altijd nieuwe namen bovendrijven. Zondag was dat de 20-jarige Mason Klein uit de Verenigde Staten. Hij debuteert dit jaar in de Dakar Rally en doet dat onder de vleugels van de Nederlandse BAS Dakar-formatie. Klein maakte in de afgelopen maanden al furore in kleinere wedstrijden en schoof zondag brutaal mee toen de andere mannen in de fout gingen. Bij aanvang van de laatste 80 kilometer lag Klein op de derde plaats, in de slotfase verloor hij nog een paar minuten waardoor de man uit Californië achter de elite-rijders vijfde werd. Sam Sunderland moest genoegen nemen met de zesde tijd voor Lorenzo Santolino, de eerste van de Sherco’s. Xavier de Soultrait kwam op zijn Husqvarna tot de achtste plaats voor Ross Branch van Yamaha. De man uit Botswana gaf negentien minuten prijs. Skyler Howes maakte de top-tien compleet op 25 minuten achterstand.

Grote achterstanden voor toprijders, Petrucci profiteert

Daarachter liepen de verschillen nog verder op. Kevin Benavides verloor 36 minuten, Joan Barreda kwam op 41 minuten aan de finish. Andrew Short en Toby Price klokten af op respectievelijk 45 en 47 minuten achterstand. Ricky Brabec, de winnaar van 2020, verloor maar liefst een uur.

Wie profiteerde nog meer van de steken die de toprijders lieten vallen? Voormalig MotoGP-coureur Danilo Petrucci kwam op de dertiende stek aan de finish in zijn eerste serieuze proef als rallyrijder. Hij gaf op de finish 55 minuten toe op Sanders, maar eindigde voor een groot aantal uitstekende coureurs.

Uitslag volgt.